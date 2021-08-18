Украина, Польша и Германия задавят Северный поток-2: запуск трубы обернется Газпрому серией ударов

Газовая директива ЕС может стать серьезным барьером для запуска Северного потока-2, - журналистка / Reuters

Реализация российского энергетического проекта Северный поток-2 будет сопровождаться множеством препятствий. Один из главных барьеров – газовая директива ЕС, которая не позволяет любому владельцу быть одновременно оператором газопровода, как в случае с Газпромом. При этом Украина, США, новая власть в Германии, Польша и страны Балтии будут активно противодействовать запуску магистрали. Об этом заявила немецкий журналист Ева Фишер.

В своем материале на Handelsblatt она рассказала о 7 ключевых барьеров на пути реализации российского газопровода СП-2. Все они существенно усложнят дальнейшее введение в эксплуатацию трубопровода.

Газовая директива ЕС

По мнению Фишер, самый сложный момент для СП-2 – газовая директива Евросоюза, в которой указано, что компания-владелец газопровода не может быть его оператором. Такое положение напрямую касается российской транснациональной корпорации Газпром.

Сопротивление СП-2 со стороны Польши и стран Балтии

Варшава активно противостоит проекту Газпрома и совместно с Латвией, Литвой и Эстонией, а также Словакией, в качестве аргумента приводит геополитические аспекты. Причем так просто уйти от претензий данных стран не удастся.

"Польша — один из самых ярых противников газопровода. Так же, как прибалтийцы и словаки, она использует геополитические аргументы: якобы ЕС попадет в энергетическую зависимость от России, что в свою очередь подвергнет риску безопасность союза", - отметила Фишер.

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Борьба Украины с Северным потоком-2

Фишер указывает, что магистраль СП-2 несет угрозу экономике Украины, которая пополняется за счет транзитных платежей за газ. Киев продолжит противодействовать трубопроводу и попытается повлиять на ход событий, заручившись поддержкой мощных союзников.

Позиция Европарламента

Журналистка напомнила, что большинство депутатов Европарламента негативно относятся к СП-2. Евродепутаты принимали резолюции, требуя остановить строительство газопровода. Несмотря на рекомендательный характер таких документов, игнорировать их тоже будет нельзя.

Партия Зеленых

По мнению Фишер, если представители Партии Зеленых после осенних выборов в немецкий Бундестаг войдут в новое коалиционное правительство, то вопросы газопровода СП-2 будет решать Кабмин, в котором уже не останется такого единства по проекту Газпрома, как было при Меркель.Читайте такжеГазпром в шаге от достройки СП-2 и обрубил поставки газа в Европу: эксперт заявил об опасной игре

Кандидат на пост канцлера от Зеленых Анналена Бербок резко негативно относится к СП-2 и если бы ситуация зависела лично от нее, то политик приложила бы максимум усилий для окончательного краха газопровода.

США

Деятельность нового советника госсекретаря США по энергобезопасности Амоса Хохштейн также может оказать влияние на СП-2. Его задачей является минимизация геополитических рисков, связанных запуском трубопровода. Американские власти придерживаются точки зрения, согласно которой такие риски могут сопровождаться возможной дестабилизацией Украины и использования газового ресурса в качестве геополитического оружия.Читайте такжеУдар Байдена по СП-2 в обмен на уступки: в Сенате США устроили переполох из-за трубопровода Газпрома

"Хохштейн — решительный противник "Северного потока — 2" и в целом настроен критически по отношению к России", - отмечает Фишер.

Экологи против СП-2

Пока идет достройка Северного потока-2, проходят разбирательства по искам экологов – Союза охраны природы Германии и Немецкого союза помощи окружающей среде. Экологи на базе правовых механизмов пытаются остановить строительство газопровода в море. Они аргументируют свою позицию защитой климата.

Политика Евросоюза

Журналистка акцентировала внимание на том, что последним барьером на пути запуска СП-2 может стать экологическая политика ЕС. Трубопровод экономически окупится только через 50 лет, однако не менее чем через 30 лет Европа хочет стать климатически нейтральной и больше не сжигать ископаемое топливо. Впрочем, Северный поток-2 можно будет переоборудовать под поставки водорода, к чему Россия тоже готова.Читайте такжеЗапуск СП-2 обернется Европе газовым кризисом: Украина призвала нанести двойной удар по Газпрому

"Должно пройти 50 лет, прежде чем строительство "Северного потока — 2" экономически окупится. Однако уже менее чем через 30 лет ЕС хочет стать климатически нейтральным, то есть больше не сжигать ископаемое топливо, к которому относится и природный газ", - подчеркнула Ева Фишер.

Северный поток-2

США и Германия 21 июля объявили о сделке по Северному потоку-2. Документом должны предусматриваться гарантии Украине со стороны Берлина в виде санкций против России в случае новой агрессии Москвы в отношении Киева. При этом немецкая сторона должна поспособствовать продлению российско-украинского договора на транзит газа в Европу еще на 10 лет.

В Офисе президента Украины раскритиковали сделку США и ФРГ по СП-2. Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров сказал, что документ является декларацией и ничего не гарантирует Киеву. Поэтому украинское государство продолжит борьбу против энергетического проекта Газпрома.

Журналисты Bloomberg со ссылкой на источники в среде чиновников ФРГ написали, что Германия не остановит Северный поток-2 даже в том случае, если Россия пойдет на новую агрессию против Украины.

В Европе на фоне ряда проблем и дискуссии по достройке и запуску Северного потока-2 образовался дефицит газа. Ситуация сопровождается рекордным взлетом цен на топливо. В компании-операторе ГТС Украины и Нафтогазе считают, что сложившаяся обстановка – результат газового шантажа Евросоюза со стороны Газпрома с целью ускорения запуска российского газопровода.