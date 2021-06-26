Ультиматум Росії щодо України: у Лаврова вибухнули умовою участі США в діалозі щодо Донбасу

У Москві бачать США в перемовинах на Донбасі в контексті інтересів Кремля / Reuters

Росію влаштує підключення Сполучених Штатів до перемовин щодо врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі у тому випадку, якщо Вашингтон "вплине" на Київ у питанні "виконання" Мінських угод. Наразі позиція Штатів не передбачає "конструктивного" розвитку перемовного процесу. Про це заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков.

У коментарі РИА Новости він сказав про те, що російською умовою підключення Штатів до перемовин щодо вирішення конфронтації на Донбасі є вплив США на Україну з метою реалізації "Мінська". Однак наразі у Москві не бачать таких дій.

"Я не знаю, якими можуть бути параметри обговорення цієї теми надалі. Раніше були ситуації, коли припускалася участь США в цьому процесі. Але питання в тому, наскільки здатні наші американські колеги грати конструктивну роль. (Москва стверджує, що Київ повинен вести перемовини з представниками бойовиків "ДНР" і "ЛНР", - ред.) тобто наскільки вони розуміють, що без відомих кроків з боку Києва не вийде зрушити з місця весь цей процес", - зазначив Рябков.читайте такожУгода Байдена і Путіна щодо України: експерт розкрив головну інтригу діалогу США і Росії про Донбас

За його словами, Москва може погодитися на участь США у перемовинах щодо Донбасу в тому випадку, якщо Вашингтон чинитиме тиск на Україну. В інших умовах росіяни не приймуть такої ідеї.

"Я не обговорюю жодних форматів. Я кажу про те, що ми не займаємо позицію, що це виключається за будь-яких умов. Тут головне - позиція і підхід. За нинішнього підходу американцям там, зрозуміло, нема чого робити", - підкреслив Сергій Рябков.

Нагадаємо, раніше російський президент Володимир Путін заявив, що для реалізації Мінських угод офіційний Київ нібито повинен піти на діалог з представниками російських незаконних збройних формувань "ЛДНР".

Участь США в перемовинах щодо Донбасу