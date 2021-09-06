Помер легенда світового кіно Жан-Поль Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо / Reuters

У Франції помер легендарний актор Жан-Поль Бельмондо. Про це повідомляє Agence France-Presse 6 вересня.

Смерть артиста пізніше підтвердив його юридичний представник.

Жан-Поль Бельмондо прославився в 1960 році в ролі молодого бандита Мішеля Пуакара в легендарній картині Жан-Люка Годара "На останньому диханні". І згодом був відмінно відомий і як учасник авторських фільмів, і як зірка комерційного кіно.

Він знімався в ролі романтичних героїв у фільмах "Чочара" (1960, разом з Софі Лорен) Вітторіо Де Сікі, "Жінка є жінка" (1961) Жан-Люка Годара, "Злодій"(1967) Луї Маля, "Сирена з Міссісіпі" (1969) Франсуа Трюффо.

З середини 1960-х і до середини 1980-х років Бельмондо перебував у зеніті слави. Саме тоді в прокат вийшли картини "Божевільний П'єро" (1965) Жан-Люка Годара, "Неймовірний" (1973) Філіпа де Брока, "Чудовисько"(1977) Клода Зіді (1977), "Ас з асів" (1982) Жерара Урі.

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На пострадянському просторі чи не найвідоміша його роль - Жосслен Бомон, агент французьких спецслужб у шпигунському трилері 1981 року "Професіонал".

До слова, здоров'я актора помітно похитнулося в 2001 році, коли Жан-Поль Бельмондо переніс інсульт. Але він і після цього не закінчив кар'єру і продовжив працювати в кінематографі. Повернувся в кіно тільки в 2008 році, знявшись в ролі бездомного у фільмі "Людина і його собака". У лютому 2015 року Жан-Поль Бельмондо оголосив про завершення своєї кар'єри в кіно, проте в серпні 2018 року заявив про свою готовність знову повернутися до роботи. Всього на його рахунку понад 80 ролей.

Нагадаємо, влітку 2019 року інший легендарний французький актор і багаторічний суперник Бельмондо Ален Делон переніс інсульт (крововилив в мозок).

Але вже восени стало відомо, що актор зумів відновитися і навіть зіграв маленьку роль у фільмі Повна схожість (2020).