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Умер легенда мирового кино Жан-Поль Бельмондо

6 сентября 2021, 17:29
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Легенда мирового кинематографа и звезда некогда влиятельного направления "французская новая волна" Жан-Поль Бельмондо скончался в возрасте 88 лет.

Бельмондо
Жан-Поль Бельмондо / Reuters

Во Франции умер легендарный актер Жан-Поль Бельмондо. Об этом сообщает Agence France-Presse 6 сентября.

Смерть артиста позднее подтвердил его юридический представитель.

Жан-Поль Бельмондо прославился в 1960 году в роли молодого бандита Мишеля Пуакара в легендарной картине Жан-Люка Годара "На последнем дыхании". И впоследствии был отлично известен и как участник авторских фильмов, и как звезда коммерческого кино.

Он снимался в роли романтических героев в фильмах "Чочара" (1960, вместе с Софи Лорен) Витторио Де Сики, "Женщина есть женщина" (1961) Жан-Люка Годара, "Вор" (1967) Луи Маля, "Сирена с Миссисипи" (1969) Франсуа Трюффо.

С середины 1960-х и до середины 1980-х годов Бельмондо находился в зените славы. Именно тогда в прокат вышли картины "Безумный Пьеро" (1965) Жан-Люка Годара, "Великолепный" (1973) Филиппа де Брока, "Чудовище" (1977) Клода Зиди (1977), "Ас из асов" (1982) Жерара Ури.

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На постсоветском пространстве едва ли не самая известная его роль - Жосслен Бомон, агент французских спецслужб в шпионском триллере 1981 года "Профессионал".

К слову, здоровье актера заметно пошатнулось в 2001 году, когда Жан-Поль Бельмондо перенес инсульт. Но он и после этого не закончил карьеру и продолжил работать в кинематографе. Вернулся в кино только в 2008 году, снявшись в роли бездомного в фильме "Человек и его собака". В феврале 2015 года Жан-Поль Бельмондо объявил о завершении своей карьеры в кино, однако в августе 2018 года заявил о своей готовности вновь вернуться к работе. Всего на его счету более 80 ролей.

Напомним, летом 2019 года другой легендарный французский актер и многолетний соперник Бельмондо Ален Делон перенес инсульт (кровоизлияние в мозг)

Но уже осенью стало известно, что актер сумел восстановиться и даже сыграл маленькую роль в фильме полное сходство (2020).

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