В Париже с инсультом госпитализирован Ален Делон

Делон попал в больницу после продолжительных мигреней / Фото: globallookpress.com

В пригороде Парижа в американский госпиталь Нейи-сюр-Сен госпитализирован легендарный французский актер Ален Делон.

Как сообщает Closer, причиной госпитализации стали участившиеся приступы мигрени.

Медики доставили 83-летнего артиста с подозрением на инсульт. В окружении Делона предынсультное состояние актера отрицают и утверждают, что он просто проходит обследование. Близкие артиста уверяют, что в ближайшее время он сможет покинуть госпиталь и вернуться домой.

Напомним, ранее Делона срочно прооперировали.