В Париже с инсультом госпитализирован Ален Делон

Артист экстренно доставлен в госпиталь.
В пригороде Парижа в американский госпиталь Нейи-сюр-Сен госпитализирован легендарный французский актер Ален Делон.
Как сообщает Closer, причиной госпитализации стали участившиеся приступы мигрени.
Медики доставили 83-летнего артиста с подозрением на инсульт. В окружении Делона предынсультное состояние актера отрицают и утверждают, что он просто проходит обследование. Близкие артиста уверяют, что в ближайшее время он сможет покинуть госпиталь и вернуться домой.
Напомним, ранее Делона срочно прооперировали.