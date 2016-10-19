Ален Делон распродаёт коллекцию искусства, чтобы не оставлять ее детям

Актер Ален Делон намерен распродать свою коллекцию искусства на аукционе.

Об этом пишет kp.ua.

80-летний актер заявил, что не хочет, чтобы его наследники после смерти делили картины, пишет Le Figaro. Он привел в пример историю режиссера Клода Берри, после смерти которого, его коллекция растворилась.

"Пускай мои дети лучше делят деньги", — признался актер.

Делон начал коллекционировать искусств более 30 лет назад. По его словам, ему нравится "старая" живопись: Делакруа, Дюрера, Жерико. А вот к современному искусству актер относится прохладно. Также он пробовал рисовать сам, но признался, что ему не хватает таланта.

"Я не умею рисовать. У меня нет этого гения. Но у меня есть взгляд, и я вижу. Я смотрю, и если мне говорит сердце, я покупаю", — сказал Делон.

Коллекцию актера выставят 22 ноября на аукционе Christie's в Париже. В ней, в частности, будут 13 бронзовых фигур скульптора Рембрандта Бугатти.

Напомним, красная Ferrari Алена Делона ушла с молотка за 170 тысяч.