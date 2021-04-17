Померла Хелен МакКрорі – зірка серіалу Гострі картузи та Гаррі Поттера

МакКрорі померла на 53-му році життя, вона не змогла перемогти рак.
Померла 52-річна Хелен МакКрорі – британська актриса, яка здобула популярність зокрема завдяки фільмам про Гаррі Поттера та серіалу Гострі картузи.
Артистка не змогла перемогти рак, вона померла вдома в оточенні близьких, поділився в Twitter її чоловік – актор та продюсер Деміен Льюїс.
За його словами, вона жила безстрашно і так само померла.
"Я з розбитим серцем повідомляю, що після героїчної боротьби з раком красива та сильна жінка Хелен МакКрорі померла... як нам пощастило, що вона була у нашому житті", – поділився Льюїс.
Хелен МакКрорі – біографія: що потрібно знати
- Хелен МакКрорі народилася 17 серпня 1968 року у Лондоні, пише Вікіпедія.
- Навчалася в школі-інтернаті для дівчат, а у 1993 році закінчила навчання у Лондонському драматичному центрі.
- Спочатку вона грала у театрі. Вже у1993-му вперше з'явилася на кіноекранах – знялася у четвертому епізоді ситкому Full Stretch.
- У 1994 році вона дебютувала у повнометражному фільмі – з'явилася в одній сцені стрічки Інтерв'ю з вампіром разом з актором Томом Крузом.
- Також вона зіграла у телефільмі Вуличне життя, за який у 1995-му на Телевізійному фестивалі в Монте-Карло отримала нагороду Срібна німфа за найкращу жіночу роль.
- Найчастіше грала ролі другого плану. Найвідоміші кінороботи МакКрорі – роль Нарциси Малфой у Гаррі Поттері, Поллі Шелбі у серіалі Гострі картузи та дружини прем'єр-міністра Великобританії Тоні Блера Шері у біографічному фільмі Королева.
- МакКрорі отримала орден з рук королеви Британії Єлизавети II.
Автор: Катерина Присяжнюк