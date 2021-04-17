Померла Хелен МакКрорі – зірка серіалу Гострі картузи та Гаррі Поттера

Хелен МакКрорі померла / Reuters

Померла 52-річна Хелен МакКрорі – британська актриса, яка здобула популярність зокрема завдяки фільмам про Гаррі Поттера та серіалу Гострі картузи.

Артистка не змогла перемогти рак, вона померла вдома в оточенні близьких, поділився в Twitter її чоловік – актор та продюсер Деміен Льюїс.

За його словами, вона жила безстрашно і так само померла.

"Я з розбитим серцем повідомляю, що після героїчної боротьби з раком красива та сильна жінка Хелен МакКрорі померла... як нам пощастило, що вона була у нашому житті", – поділився Льюїс.

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