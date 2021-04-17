Умерла Хелен МакКрори – звезда сериала Острые козырьки и Гарри Поттера

Хелен МакКрори скончалась / Reuters

Скончалась 52-летняя Хелен МакКрори – британская актриса, которая получила известность в частности благодаря фильмам о Гарри Поттере и сериалу Острые козырьки.

Артистка не смогла победить рак, она умерла дома в окружении близких, поделился в Twitter ее супруг – актер и продюсер Дэмиэн Льюис.

По его словам, она жила бесстрашно и так же скончалась.

"Я с разбитым сердцем сообщаю, что после героической борьбы с раком красивая и сильная женщина Хелен МакКрори умерла… как нам повезло, что она была в нашей жизни", – поделился Льюис.

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