Умерла Хелен МакКрори – звезда сериала Острые козырьки и Гарри Поттера

МакКрори умерла на 53-м году жизни, она не смогла победить рак.
Скончалась 52-летняя Хелен МакКрори – британская актриса, которая получила известность в частности благодаря фильмам о Гарри Поттере и сериалу Острые козырьки.
Артистка не смогла победить рак, она умерла дома в окружении близких, поделился в Twitter ее супруг – актер и продюсер Дэмиэн Льюис.
По его словам, она жила бесстрашно и так же скончалась.
"Я с разбитым сердцем сообщаю, что после героической борьбы с раком красивая и сильная женщина Хелен МакКрори умерла… как нам повезло, что она была в нашей жизни", – поделился Льюис.
Хелен МакКрори – биография: что нужно знать
- Хелен МакКрори родилась 17 августа 1968 года в Лондоне, пишет Википедия.
- Училась в школе-интернате для девочек, а в 1993 году окончила обучение в Лондонском драматическом центре.
- Сначала она играла в театре. Уже в 1993-м впервые появилась на киноэкранах – снялась в четвертом эпизоде ситкома Full Stretch.
- В 1994 году она дебютировала в полнометражном фильме – появилась в одной сцене ленты Интервью с вампиром вместе с актером Томом Крузом.
- Также она сыграла в телефильме Уличная жизнь, за который в 1995-м на телевизионном фестивале в Монте-Карло получила награду Серебряная нимфа за лучшую женскую роль.
- Чаще всего играла роли второго плана. Самые известные киноработы МакКрори – роль Нарциссы Малфой в Гарри Поттере, Полли Шелби в сериале Острые козырьки и жены премьер-министра Великобритании Тони Блэра Шери в биографическом фильме Королева.
- МакКрори получила орден из рук королевы Британии Елизаветы II.
Автор: Екатерина Присяжнюк