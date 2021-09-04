"Помирав у муках": оприлюднено деталі загибелі 25-річного українця в поліцейській дільниці у Польщі

Наречена Дмитро Никифоренко заявила, що він все життя займався спортом / Facebook

25-річний будівельник родом з Немирова Вінницької області помер у Вроцлаві після затримання поліцією і доставлення до місцевого витверезника. Наречена загиблого Дмитра Никифоренка - Сузанна Водолівова - розповіла про останні години його життя.

"Спочатку нам сказали, що у нього зупинилося серце. Потім, що його довелося зв'язати, бо він агресував. Але згодом до мене зателефонував журналіст польського ЗМІ, який бачив запис з витверезника... він розповів, що Діму мучили, катували і били. Я як подумаю, в яких муках він помирав ... вони тримали його, бризкали з газового балончика ... він благав, щоб його не били. Те, що він вкусив поліцейського, – це правда. Але вкусив коли? Вони всі сиділи на ньому і душили, і він вкусив, щоб хоч якось вирватися. Він боровся до останнього, щоб його відпустили", - розповіла дівчина в інтерв'ю виданню "Телеграф".

Молоді люди познайомилися у Польщі, де обидва перебували на заробітках. Дмитро Никифоренко працював на будівництві майже два роки і чекав на карту поляка. Вони планували з Сузаною одружитися й залишитися в Польщі.

Також дівчина спростувала інформацію польських поліцейських про те, що Дмитро був наркоманом й алкоголіком.

"Він все життя займався спортом, взагалі не пив. Але в той вечір погодився посидіти з хлопцями наприкінці зміни, бо тільки почав працювати в цьому місці і не хотів бути "білою вороною". Вони влаштували барбекю, смажили сосиски, трошки випили. Але ми були весь час на зв'язку, Діма не був агресивний і збирався додому спати. В останній раз, коли ми говорили, Він був на зупинці, але зв'язок перервався, і телефон більше не відповідав", – розповіла Водолівова.

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Що сталося

Дмитро Никифоренко помер 30 липня, проте подробиці трагедії стали відомі тільки зараз. Як дізналися журналісти, першими про шокувальні факти в мережі заговорили колеги поліцейських, причетних до трагедії.

Никифоренко повертався автобусом додому після посиденьок з колегами. Чоловік був нетверезий. За однією з версій, він заснув у транспорті, за іншою — поводився дивно і бився головою об вікно. Водій викликав поліцію, і українця доставили у витверезник.

Сузанна і Дмитро збиралися одружитися / telegraf.com.ua

Журналісти Gazeta Wyborcza, які отримали доступ до відео з камер спостереження з витверезника, пишуть, що насильство до чоловіка застосували необґрунтовано.

Що кажуть у поліції Польщі

У польському МВС вперше прокоментували смерть 25-річного українця від рук поліцейських, повідомляє "Wirtualna Polska".

Віцеміністр МВС й адміністрації Польщі Мацей Вонсік підкреслив важливість розслідування смерті 25-річного Дмитра Никифоренка у витверезнику у Вроцлаві після затримання поліцією. Журналісти радіостанції, на яку прийшов чиновник, нагадали, що унаслідок дій поліцейських в Любіні помер 34-річний поляк.

"Уже є реакція. У Любіні почалося прокурорське слідство, і я переконаний, що воно допоможе з'ясувати цю справу. Там є різні свідчення. Якщо говорити про ситуацію з витверезником, то частину поліцейських вже покарано", - сказав представник МВС.

За його словами, винних в обох випадках потрібно суворо карати, проте не можна вдаватися до "колективної відповідальності".

Реакція України

Україна направила Польщі ноту через смерть 25-річного українця Дмитра Никифоренка після затримання поліцейськими. У документі висловлено прохання неупереджено розслідувати обставини загибелі громадянина України.

Про це повідомляє посол України в Польщі Андрій Дещиця у Twitter.

"Посольство України направило МЗС Польщі ноту через загибель українця у Вроцлаві", – написав він.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що в липні нинішнього року в Польщі під час затримання поліцейськими помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко. Поліцейські говорили, що українець поводився агресивно, але з'явилися подробиці, що свідчать про зворотне. Одна з версій смерті українця - перевищення повноважень співробітниками поліції.