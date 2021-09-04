"Умирал в муках": обнародованы детали гибели 25-летнего украинца в полицейском участке в Польше

Невеста Дмитрий Никифоренко заявила, что он всю жизнь занимался спортом / Facebook

25-летний строитель родом из Немирова Винницкой области умер во Вроцлаве после задержания полицией и доставки в местный вытрезвитель. Невеста погибшего Дмитрия Никифоренко - Сузанна Водоливова – рассказала о последних часах его жизни.

"Сначала нам сказали, что у него остановилось сердце. Потом, что его пришлось связать, потому что он агрессировал. Но позже ко мне дозвонился журналист польского СМИ, который видел запись из вытрезвителя… Он рассказал, что Диму мучали, пытали и били. Я как подумаю, в каких муках он умирал… Они держали его, брызгали из газового баллончика… Он умолял, чтобы его не били. То, что он укусил полицейского, – это правда. Но укусил когда? Они все сидели на нем и душили, и он укусил, чтобы хоть как-то вырваться. Он боролся до последнего, чтобы его отпустили", – рассказала девушка в интервью изданию "Телеграф".

Молодые люди познакомились в Польше, где оба находились на заработках. Дмитрий Никифоренко работал на стройке около двух лет и ждал карту поляка. Они планировали с Сузанной пожениться и остаться в Польше.

Также девушка опровергла информацию польских полицейских о том, что Дмитрий был наркоманом и алкоголиком.

"Он всю жизнь занимался спортом, вообще не пил. Но в тот вечер согласился посидеть с ребятами в конце смены, так как только начал работать в этом месте и не хотел быть "белой вороной". Они устроили барбекю, жарили сосиски, немножко выпили. Но мы были все время на связи, Дима не был агрессивен и собирался домой спать. В последний раз, когда мы говорили, он был на остановке, но связь прервалась, и телефон больше не отвечал", – рассказала Водоливова.

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Что произошло

Дмитрий Никифоренко умер 30 июля, однако подробности трагедии стали известны только сейчас. Как узнали журналисты, первыми о шокирующих фактах в Сети заговорили коллеги полицейских, причастных к трагедии.

Никифоренко возвращался автобусом домой после посиделок с коллегами. Мужчина был нетрезв. По одной из версий, он уснул в транспорте, по другой — вел себя странно и бился головой об окно. Водитель вызвал полицию, и украинца доставили в вытрезвитель.

Сузанна и Дмитрий собирались пожениться / telegraf.com.ua

Журналисты Gazeta Wyborcza, получившие доступ к видео с камер наблюдения из вытрезвителя, пишут, что насилие к мужчине применили необоснованно.

Что говорят в полиции Польши

В польском МВД впервые прокомментировали смерть 25-летнего украинца от рук полицейских, сообщает "Wirtualna Polska".

Вице-министр МВД и администрации Польши Мацей Вонсик подчеркнул важность расследования смерти 25-летнего Дмитрия Никифоренко в вытрезвителе во Вроцлаве после задержания полицией. Журналисты радиостанции, на которую пришел чиновник, напомнили, что в результате действий полицейских в Любине умер 34-летний поляк.

"Уже есть реакция. В Любине началось прокурорское следствие, и я убежден, что оно поможет выяснить это дело. Там есть разные показания. Если говорить о ситуации с вытрезвителем, то часть полицейских уже наказаны", - сказал представитель МВД.

По его словам, виновных в обоих случаях нужно строго наказывать, однако нельзя прибегать к "коллективной ответственности".

Реакция Украины

Украина направила Польше ноту из-за смерти 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко после задержания полицейскими. В документе выражена просьба беспристрастно расследовать обстоятельства гибели гражданина Украины.

Об этом сообщает посол Украины в Польше Андрей Дещица в Twitter.

"Посольство Украины направило МИД Польши ноту из-за гибели украинца во Вроцлаве", – написал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в июле нынешнего года в Польше во время задержания полицейскими умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко. Полицейские говорили, что украинец вел себя агрессивно, но появились подробности, свидетельствующие об обратном. Одна из версий смерти украинца - превышение полномочий сотрудниками полиции.