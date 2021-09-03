Пытки и зверское избиение копами: СМИ раскрыли новые детали гибели украинца в Польше

Дмитрий Никифоренко / wyborcza.pl

Стали известны новые подробности гибели в Польше украинца Дмитрия Никифоренко, которого задержала полиция и доставила в вытрезвитель.

В частности, на записи, опубликованной Polsat News, видно, как во Вроцлаве молодого человека, который до этого якобы бился головой о стекло в автобусе, чем и привлек внимание водителя, выводят сотрудники скорой.

Отметим, что в отчетах польских копов и медиков неоднократно упоминалось, что Дмитрий вел себя агрессивно, однако на видео зафиксирована совсем другая картина. Молодой человек смирно идет вместе с медработниками, не оказывая ни малейшего сопротивления.

Уточняется, что в организме парня обнаружили 1,5 промиле, а польские полицейские и медики утверждали, что в вытрезвителе он вел себя агрессивно — дрался и кусался.

Также утверждается, что в вытрезвителе Дмитрия пытали — били дубинкой, душили, брызгали из газового баллончика, а потом связали. В какой-то момент он начал синеть и задыхаться, а потом и скончался.

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/ Polsat News

Делом о гибели гражданина Украина занялась прокуратура. Двое подозреваемые в причастности к смерти Дмитрия отстранены от работы, а двое — уволены со службы.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в июле нынешнего года в Польше во время задержания полицейскими умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко.

Полицейские говорили, что украинец вел себя агрессивно, но сегодня появились подробности, свидетельствующие об обратном. Одна из версий смерти украинца - превышение полномочий сотрудниками полиции.