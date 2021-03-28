Пашинян заявив, що у квітні піде у відставку

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян офіційно озвучив власні плани з відходу з посади (її він займає майже три роки - з травня 2018 року).
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про те, що в квітні нинішнього року піде зі своєї посади. Про це в неділю, 28 березня повідомляє агентство РИА Новости.
"У квітні я подам у відставку - не щоб піти, а щоб відбулися позачергові парламентські вибори. У цей період я продовжу залишатися виконувачем обов'язків прем'єра", - сказав Пашинян.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- Політична криза у Вірменії триває з листопада минулого року, коли було підписано заяву про завершення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі.
- За підсумками військової кампанії й домовленостей Єреван зазнав поразки і втратив контроль над регіоном.
- Після цього у Вірменії періодично проходять протести з вимогою відставки Пашиняна.
- Генштаб Вірменії 25 лютого закликав до відставки уряду прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. До цього був звільнений заступник голови Генштабу Збройних сил Тиран Хачатрян, який піддав критиці вірменського прем'єра за його слова про неефективність російських ракетних комплексів Іскандер на війні в Карабасі.
- Пашинян назвав таку ситуацію спробою військового перевороту у Вірменії і вирішив відправити у відставку главу Генштабу Оника Гаспаряна. Звільнення військового повинен був затвердити президент Армен Саркісян.
- Однак 27 лютого Армен Саркісян заявив, що клопотання Пашиняна про звільнення глави Генштабу Гаспаряна суперечить Конституції і повернув проєкт указу прем'єр-міністру.
Автор: Дмитро Відоменко