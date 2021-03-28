Пашинян заявив, що у квітні піде у відставку

Нікол Пашинян / Reuters

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про те, що в квітні нинішнього року піде зі своєї посади. Про це в неділю, 28 березня повідомляє агентство РИА Новости.

"У квітні я подам у відставку - не щоб піти, а щоб відбулися позачергові парламентські вибори. У цей період я продовжу залишатися виконувачем обов'язків прем'єра", - сказав Пашинян.

читайте такожДипломат пояснив, чому Пашинян не втримається при владі у Вірменії

Нагадаємо, раніше повідомлялося: