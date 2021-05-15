У Азербайджані зробили заяву щодо постачання палива з Росії в Україну

Підприємство SOCAR отримало можливість постачати продукцію компанії Роснефть до України та інших країн Східної Європи.
Державна компанія Азербайджану SOCAR підписала договір з російською корпорацією Роснефть про право експорту нафтопродуктів до України, країн Балтії, Польщі та інших країн Східної Європи. Обсяги і терміни постачань палива наразі узгоджуються. Про це заявив представник азербайджанської нафтової компанії Ібрагім Ахмедов.
У коментарі РИА Новости він сказав про те, що таке рішення спрямоване на посилення позицій державної компанії Азербайджану на міжнародному ринку торгівлі нафтопродуктами.
"SOCAR має намір посилити свої позиції в міжнародній нафтогазовій торгівлі", - стверджує Ахмедов.
Також він підкреслив, що обсяги і терміни поставок палива наразі обговорюються.
Раніше портал enkorr з посиланням на представників ринку повідомляв, що компанія SOCAR з Азербайджану стала експортним оператором нафтопродуктів компанії Роснефть в Україні. Контролювати процеси продажу повинен швейцарський офіс компанії Socar Trading.
Згідно з інформацією видання, представники SOCAR провели перемовини з контрагентами компанії Proton Energy Group S. A, яка до квітня 2021 року розподіляла в Україні обсяги нафтопродуктів компанії Роснефть.читайте такожДизель по 30 і газ по 20: чим загрожує дефіцит палива в Україні
"Конкретики дуже мало, контрактів немає, але у нас запросили листи для оформлення постачань в російських органах", - сказав один з інсайдерів.
Співрозмовник припустив ситуацію, за якої постачання нафтопродуктів Роснефти до України в рамках нової схеми відновляться вже в травні, тому що у нового оператора є квота в обсязі понад 100 тисяч тонн дизельного палива і 12 тисяч тонн скрапленого газу.
"Однак учасники ринку більш вірогідним періодом початку постачань вважають червень", - підкреслює видання.
Поставки палива з Росії в Україну
- У лютому Україна, згідно з рішенням РНБО, повернула у власність держави ділянку нафтопродуктопроводу Самара - Західний напрямок, який експлуатувала компанія ПрикарпатЗахідтранс. Трубопроводу йде прокачування дизельного палива з Білорусі та Росії для України, а також країн Європи. Бенефіціарів компанії ПрикарпатЗахідтранс пов'язували з головою політради ОПЗЖ Віктором Медведчуком.
- У березні компанія Proton Energy Group S.A, яку пов'язують з політиком Віктором Медведчуком, заявила про припинення постачань російських нафтопродуктів на український ринок вже з квітня. Proton Energy була єдиною компанією, що постачала дизпаливо Роснефти з Росії до України. Її частка на ринку оцінювалася в 22%.
- Комерційний директор державної компанії Укргазвидобування Сергій Федоренко в коментарі Українські новини стверджував, що через планове технічне обслуговування Мозирського НПХ і зупинкою постачань нафтопродуктів з заводів Роснефти, Україна вже в травні може зіткнутися з дефіцитом дизельного палива.