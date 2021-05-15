У Азербайджані зробили заяву щодо постачання палива з Росії в Україну

Компанія SOCAR постачатиме дизпаливо в Україну замість Proton Energy / УНІАН

Державна компанія Азербайджану SOCAR підписала договір з російською корпорацією Роснефть про право експорту нафтопродуктів до України, країн Балтії, Польщі та інших країн Східної Європи. Обсяги і терміни постачань палива наразі узгоджуються. Про це заявив представник азербайджанської нафтової компанії Ібрагім Ахмедов.

У коментарі РИА Новости він сказав про те, що таке рішення спрямоване на посилення позицій державної компанії Азербайджану на міжнародному ринку торгівлі нафтопродуктами.

"SOCAR має намір посилити свої позиції в міжнародній нафтогазовій торгівлі", - стверджує Ахмедов.

Також він підкреслив, що обсяги і терміни поставок палива наразі обговорюються.

Раніше портал enkorr з посиланням на представників ринку повідомляв, що компанія SOCAR з Азербайджану стала експортним оператором нафтопродуктів компанії Роснефть в Україні. Контролювати процеси продажу повинен швейцарський офіс компанії Socar Trading.

Згідно з інформацією видання, представники SOCAR провели перемовини з контрагентами компанії Proton Energy Group S. A, яка до квітня 2021 року розподіляла в Україні обсяги нафтопродуктів компанії Роснефть.читайте такожДизель по 30 і газ по 20: чим загрожує дефіцит палива в Україні

"Конкретики дуже мало, контрактів немає, але у нас запросили листи для оформлення постачань в російських органах", - сказав один з інсайдерів.

Співрозмовник припустив ситуацію, за якої постачання нафтопродуктів Роснефти до України в рамках нової схеми відновляться вже в травні, тому що у нового оператора є квота в обсязі понад 100 тисяч тонн дизельного палива і 12 тисяч тонн скрапленого газу.

"Однак учасники ринку більш вірогідним періодом початку постачань вважають червень", - підкреслює видання.

Поставки палива з Росії в Україну