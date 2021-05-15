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В Азербайджане сделали заявление о поставках топлива из России в Украину

15 мая 2021, 13:00
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Компания SOCAR получила возможность поставлять продукцию Роснефти в Украину и другие страны Восточной Европы.

АЗС, бензин, топливо
Компания SOCAR будет поставлять дизтопливо в Украину вместо Proton Energy / УНИАН

Государственная компания Азербайджана SOCAR подписала договор с российской корпорацией Роснефть о праве экспорта нефтепродуктов в Украину, страны Балтии, Польшу и другие страны Восточной Европы. Объемы и сроки поставок топлива на данный момент согласовываются. Об этом заявил представитель азербайджанской нефтяной компании Ибрагим Ахмедов.

В комментарии РИА Новости он сказал о том, что такое решение направлено на усиление позиций государственной компании Азербайджана на международном рынке торговли нефтепродуктами.

"SOCAR намерена усилить свои позиции в международной нефтегазовой торговле", - утверждает Ахмедов.

Также он подчеркнул, что объемы и сроки поставок топлива на данный момент обсуждаются.

Ранее портал enkorr со ссылкой на представителей рынка сообщал, что компания SOCAR из Азербайджана стала экспортным оператором нефтепродуктов компании Роснефть в Украине. Курировать процессы продажи должен швейцарский офис компании Socar Trading.

Согласно информации издания, представители SOCAR провели переговоры с контрагентами компании Proton Energy Group S.A, до апреля 2021 года распределявшей в Украине объемы нефтепродуктов Роснефти.Читайте такжеДизель по 30 и газ по 20: чем грозит дефицит топлива в Украине

"Конкретики очень мало, контрактов нет, но у нас запросили письма для оформления поставок в российских органах", - сказал один из инсайдеров.

Собеседник допустил ситуацию, при которой поставки нефтепродуктов Роснефти в Украину в рамках новой схемы возобновятся уже в мае, так как у нового оператора есть квота в объеме более 100 тысяч тонн дизельного топлива и 12 тысяч тонн сжиженного газа.

"Однако участники рынка более вероятным периодом начала поставок считают июнь", - подчеркивает издание.

Поставки топлива из России в Украину

  • В феврале Украина, согласно решению СНБО, вернула в собственность государства участок нефтепродуктопровода Самара – Западное направление, который эксплуатировала компания ПрикарпатЗападтранс. По трубопроводу идет прокачка дизельного топлива из Беларуси и России для Украины, а также стран Европы. Бенефициаров компании ПрикарпатЗападтранс связывали с главой политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком.
  • В марте компания Proton Energy Group S.A, которую связывают с политиком Виктором Медведчуком, заявила о прекращении поставок российских нефтепродуктов на украинский рынок уже с апреля. Proton Energy была единственной компанией, поставлявшей дизтопливо Роснефти из России в Украину. Ее доля на рынке оценивалась в 22%.
  • Коммерческий директор государственной компании Укргаздобыча Сергей Федоренко в комментарии Українські новини утверждал, что из-за планового технического обслуживания Мозырского НПХ и остановкой поставок нефтепродуктов с заводов Роснефти, Украина уже в мае может столкнуться с дефицитом дизельного топлива.

Роснефть дизтопливо новости Украины новости Азербайджана
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