В Азербайджане сделали заявление о поставках топлива из России в Украину

Компания SOCAR будет поставлять дизтопливо в Украину вместо Proton Energy / УНИАН

Государственная компания Азербайджана SOCAR подписала договор с российской корпорацией Роснефть о праве экспорта нефтепродуктов в Украину, страны Балтии, Польшу и другие страны Восточной Европы. Объемы и сроки поставок топлива на данный момент согласовываются. Об этом заявил представитель азербайджанской нефтяной компании Ибрагим Ахмедов.

В комментарии РИА Новости он сказал о том, что такое решение направлено на усиление позиций государственной компании Азербайджана на международном рынке торговли нефтепродуктами.

"SOCAR намерена усилить свои позиции в международной нефтегазовой торговле", - утверждает Ахмедов.

Также он подчеркнул, что объемы и сроки поставок топлива на данный момент обсуждаются.

Ранее портал enkorr со ссылкой на представителей рынка сообщал, что компания SOCAR из Азербайджана стала экспортным оператором нефтепродуктов компании Роснефть в Украине. Курировать процессы продажи должен швейцарский офис компании Socar Trading.

Согласно информации издания, представители SOCAR провели переговоры с контрагентами компании Proton Energy Group S.A, до апреля 2021 года распределявшей в Украине объемы нефтепродуктов Роснефти.Читайте такжеДизель по 30 и газ по 20: чем грозит дефицит топлива в Украине

"Конкретики очень мало, контрактов нет, но у нас запросили письма для оформления поставок в российских органах", - сказал один из инсайдеров.

Собеседник допустил ситуацию, при которой поставки нефтепродуктов Роснефти в Украину в рамках новой схемы возобновятся уже в мае, так как у нового оператора есть квота в объеме более 100 тысяч тонн дизельного топлива и 12 тысяч тонн сжиженного газа.

"Однако участники рынка более вероятным периодом начала поставок считают июнь", - подчеркивает издание.

Поставки топлива из России в Украину