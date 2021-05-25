У Білорусі на два місяці заарештували дівчину Протасевича: у чому її звинувачують

Софія Сапега заарештована на два місяці / instagram / sapega_sofia

25 травня суд Білорусі обрав запобіжний захід росіянці Софії Сапегу, яку зняли з літака в Мінську разом з журналістом Романом Протасевичем.

Росіянку затримали на два місяці. Як повідомив адвокат дівчини Олександр Філанович, її підозрюють у скоєнні злочинів у серпні-вересні 2020 року.

"Сьогодні 25 травня був допит Софії. Її підозрюють у скоєнні кримінально-караного діяння... Місце утримання підозрюваної - СІЗО КДБ", - сказав він.

За його словами, з нього взята підписка про нерозголошення і пообіцяв, що дівчині буде надана належна юридична допомога.

Найближчим часом адвокат має намір відвідати Софію за місцем її утримання.

Як йдеться в коментарі спікера Міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової на сайті МЗС РФ, білоруська сторона підтвердила російському посольству факт затримання Сапеги "у зв'язку з виниклими в її відношенні підозрами у скоєнні в період з серпня по вересень 2020 року злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу Білорусі".

"Після закінчення трьох діб відносно неї буде прийнято рішення про обрання запобіжного заходу або звільнення", - говорила раніше Захарова.

читайте такожУ МВС Білорусі розповіли, де перебуває затриманий Роман Протасевич

За її словами, в першій половині дня 24 травня російський консул зустрівся з батьками Сапеги і рекомендував їм кваліфіковану юридичну допомогу адвоката "з багатим досвідом захисту прав російських громадян".

"Очікуємо отримання дозволу на консульську зустріч з Сапегою найближчим часом", - додала речник МЗС РФ.

читайте такожРазом з Протасевичем у Білорусі затримали росіянку: ЗМІ з'ясували, хто вона

Затримання Романа Протасевича - про що повідомлялося раніше: