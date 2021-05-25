У Білорусі на два місяці заарештували дівчину Протасевича: у чому її звинувачують

У МЗС РФ пояснили, за що була затримана росіянка.
25 травня суд Білорусі обрав запобіжний захід росіянці Софії Сапегу, яку зняли з літака в Мінську разом з журналістом Романом Протасевичем.
Росіянку затримали на два місяці. Як повідомив адвокат дівчини Олександр Філанович, її підозрюють у скоєнні злочинів у серпні-вересні 2020 року.
"Сьогодні 25 травня був допит Софії. Її підозрюють у скоєнні кримінально-караного діяння... Місце утримання підозрюваної - СІЗО КДБ", - сказав він.
За його словами, з нього взята підписка про нерозголошення і пообіцяв, що дівчині буде надана належна юридична допомога.
Найближчим часом адвокат має намір відвідати Софію за місцем її утримання.
Як йдеться в коментарі спікера Міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової на сайті МЗС РФ, білоруська сторона підтвердила російському посольству факт затримання Сапеги "у зв'язку з виниклими в її відношенні підозрами у скоєнні в період з серпня по вересень 2020 року злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу Білорусі".
"Після закінчення трьох діб відносно неї буде прийнято рішення про обрання запобіжного заходу або звільнення", - говорила раніше Захарова.
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За її словами, в першій половині дня 24 травня російський консул зустрівся з батьками Сапеги і рекомендував їм кваліфіковану юридичну допомогу адвоката "з багатим досвідом захисту прав російських громадян".
"Очікуємо отримання дозволу на консульську зустріч з Сапегою найближчим часом", - додала речник МЗС РФ.
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Затримання Романа Протасевича - про що повідомлялося раніше:
- 23 травня у Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.
- Серед пасажирів знаходився опозиційний блогер, творець телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.
- Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала це "операцією спецслужб" і зазначила, що Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
- В Євросоюзі різко відреагували на дії Мінська і зажадали пояснень від білоруської влади.