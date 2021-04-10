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У Білорусі пояснили образи України і згадали про Лукашенка

10 квітня 2021, 20:45

Україна поставила відносини з Білоруссю на паузу, сказав глава білоруського МЗС Володимир Макей.

Макей
Українські ЗМІ роблять жорсткі заяви на адресу Білорусі, тому Мінськ відповідає - Макей / УНІАН

У риториці Києва щодо Мінська відбулися значні зміни, в тому числі і щодо Олександра Лукашенка, який все ж таки переміг на президентських виборах. І не важливо, з яким результатом. Україна поставила на паузу відносини з Білоруссю, а на рівні дипломатії посол регулярно шле повідомлення щодо неприйнятних заяв на адресу української держави на білоруському телебаченні, які є відповіддю на слова України. При цьому білоруська влада, як і раніше, зацікавлена у співпраці з Києвом. Про це заявив глава МЗС Білорусі Володимир Макей.

Як повідомляє Белта, дипломат акцентував увагу на тому, що риторика України щодо Білорусі зазнала суттєвих змін. Йдеться, в тому числі, і про невизнання Лукашенка президентом країни. Однак навряд чи, як вважає він, можна посперечатися з тим, що саме чинний глава республіки в черговий раз переміг на президентських виборах.

"Зверніть увагу, сьогодні ніхто не сперечається, що Олександр Лукашенко виграв вибори. Йдеться про те, чи та ця цифра чи не та ця цифра. Але факт залишається фактом - Олександр Лукашенко переміг і обраний президентом Білорусі", - стверджує Макей.

За його словами, білорусько-українські відносини наразі фактично поставлені на паузу з ініціативи Києва

"Україна поставила відносини з Білоруссю на паузу. Смішно і сумно чути про це", - додав дипломат.читайте такожЛукашенко зробив заяву щодо України і попередив про "небезпеку"

Крім того представник офіційного Мінська розповів про те, що посол України надсилає йому SMS-повідомлення в яких вказує на неприйнятність заяв з екранів білоруського телебачення на адресу Києва. Як вважає дипломат, такі дії журналістів є відповіддю на українські заяви.

"Коли українські телеканали, засоби масової інформації роблять абсолютно необгрунтовані, жорсткі заяви щодо Білорусі, що межують практично з образою, то рано чи пізно, напевно, їм доведеться нарватися на таку ж адекватну відповідь...Факт залишається фактом, що, знову ж таки ми змушені були реагувати на ті речі, які прозвучали з боку нашої сусідки", - вважає Макей.читайте такожНа держТБ Білорусі образили українців і потролили Зеленського

При цьому він додав, що Білорусь зацікавлена у відновленні відносин з Україною і прагне до того, щоб між двома державами був мир, а не сварка.

"У нас і спільний кордон - 1084 км. Ми теж повинні думати про те, щоб він була кордоном миру, а не кордоном розбрату. Більш того, в грудні цього року ми відзначатимемо 30-річчя дипломатичних відносин, і з яким багажем ми підійдемо до цієї ювілейної дати?"- підкреслив Володимир Макей.

Відносини України та Білорусі

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