В Беларуси объяснили оскорбления Украины и вспомнили о Лукашенко

Украинские СМИ делают жесткие заявления в адрес Беларуси, поэтому Минск отвечает - Макей / УНИАН

В риторике Киева относительно Минска произошли значительные изменения, в том числе и в отношении Александра Лукашенко, который все-таки победил на президентских выборах. И не важно, с каким результатом. Украина поставила на паузу отношения с Беларусью, а на уровне дипломатии посол регулярно шлет сообщения о неприемлемых заявлениях в адрес украинского государства на белорусском телевидении, которые являются ответом на слова Украины. При этом белорусские власти по-прежнему заинтересованы в сотрудничестве с Киевом. Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей.

Как сообщает Белта, дипломат акцентировал внимание на том, что риторика Украины в отношении Беларуси претерпела существенных изменений. Речь идет, в том числе, и о непризнании Лукашенко президентом страны. Однако вряд ли, как считает он, можно поспорить с тем, что именно действующий глава республики в очередной раз победил на президентских выборах.

"Обратите внимание, сегодня никто не спорит, что Александр Лукашенко выиграл выборы. Речь идет о том, та ли эта цифра или не та эта цифра. Но факт остается фактом - Александр Лукашенко победил и избран Президентом Беларуси", - утверждает Макей.

По его словам, белорусско-украинские отношений сейчас фактически поставлены на паузу по инициативе Киева

"Украина поставила отношения с Беларусью на паузу. Смешно и грустно слышать об этом", - добавил дипломат.Читайте такжеЛукашенко сделал заявление по Украине и предупредил об "опасности"

Кроме, того представитель официального Минска рассказал о том, что посол Украины посылает ему SMS-сообщения в которых указывает на неприемлемость заявлений с экранов белорусского телевидения в адрес Киева. Как полагает дипломат, такие действия журналистов являются ответом на украинские заявления.

"Когда украинские телеканалы, средства массовой информации делают абсолютно необоснованные, жесткие заявления по Беларуси, граничащие практически с оскорблением, то рано или поздно, наверное, им придется нарваться на такой же адекватный ответ…Факт остается фактом, что, опять-таки мы вынуждены были реагировать на те вещи, которые прозвучали со стороны нашей соседки", - полагает Макей.Читайте такжеНа госТВ Беларуси оскорбили украинцев и потроллили Зеленского

При этом он добавил, что Беларусь заинтересована в восстановлении отношений с Украиной и стремится к тому, чтобы между двумя государствами был мир, а не ссора.

"У нас и общая граница - 1084 км. Мы тоже должны думать о том, чтобы она была границей мира, а не границей раздора. Более того, в декабре этого года мы будем отмечать 30-летие дипломатических отношений, и с каким багажом мы подойдем к этой юбилейной дате?" – подчеркнул Владимир Макей.

Отношения Украины и Беларуси