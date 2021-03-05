Лукашенко сделал заявление по Украине и предупредил об "опасности"

Украина и другие постсоветские государства развалились по одному и тому же сценарию, считает Александр Лукашенко.
Глава Беларуси Александр Лукашенко обвинил оппонентов власти в попытке свергнуть его правящий режим. Политик считает, что для реализации такого сценария они пытаются найти повод для того, чтобы убрать Лукашенко с поста президента. По его мнению, Украина и другие государства постсоветского пространства уже развалились по такому же сценарию, сообщает Белта.
В частности, белорусский глава государства заявил, что дворца у него нет, а подобные заявления являются происками тех, кто пытается свергнуть действующую власть.
"Им надо раскачать народ. А как раскачать? Надо что-то найти против власти. А прежде всего надо снести голову. А голова – это Президент. Вот и вся их политика",- сказал Лукашенко.
Также он добавил, что государство Беларусь держится на президентстве Лукашенко, тогда как Украина и другие государства постсоветского пространства рухнули по такому же сценарию.Читайте такжеВ США раскрыли планы Байдена по Украине и Беларуси в Евросоюзе
"Все делается для того, чтобы сломать страну. Украина рухнула. По периметру все постсоветские республики развалились, а вот эта Беларусь еще держится. Они ж прекрасно понимают, извините за нескромность мою, что держится в основном за счет того, что этот Лукашенко мешает. Поэтому его надо свалить", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Отношения Беларуси и Украины
- Дипломатические отношения Беларуси и Украины испортились после обвинений Лукашенко в августе прошлого года в адрес Украины и президента Зеленского в якобы финансовой поддержке белорусской оппозиции.
- В Киеве назвали такие обвинения необоснованными и напомнили Лукашенко о выдаче России боевиков ЧВК Вагнера. После этого в МИД сделали заявление о пересмотре дипломатических отношений с официальным Минском.
- 25 декабря 2020 года Лукашенко заявил о задержании в Беларуси "банды Автуховича", которая, по его словам, везла тонны оружия через Украину на территорию белорусского государства.
- Лукашенко и окружение главы Беларуси являются фигурантами санкционных списков Запада из-за применения чрезмерной силы и насилия в отношении активистов в ходе протестных акций. ЕС 25 февраля продлил санкции против представителей белорусского режима до 2022 года.
- Официальный Киев и страны Запада не признают Лукашенко легитимным президентом республики Беларусь после 5 ноября 2020 года. Выборы президента страны 9 августа 2020 года государства считают недействительными.