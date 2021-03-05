Лукашенко сделал заявление по Украине и предупредил об "опасности"

Лукашенко мешает развалить Беларусь - Александр Лукашенко / УНИАН

Глава Беларуси Александр Лукашенко обвинил оппонентов власти в попытке свергнуть его правящий режим. Политик считает, что для реализации такого сценария они пытаются найти повод для того, чтобы убрать Лукашенко с поста президента. По его мнению, Украина и другие государства постсоветского пространства уже развалились по такому же сценарию, сообщает Белта.

В частности, белорусский глава государства заявил, что дворца у него нет, а подобные заявления являются происками тех, кто пытается свергнуть действующую власть.

"Им надо раскачать народ. А как раскачать? Надо что-то найти против власти. А прежде всего надо снести голову. А голова – это Президент. Вот и вся их политика",- сказал Лукашенко.

Также он добавил, что государство Беларусь держится на президентстве Лукашенко, тогда как Украина и другие государства постсоветского пространства рухнули по такому же сценарию.Читайте такжеВ США раскрыли планы Байдена по Украине и Беларуси в Евросоюзе

"Все делается для того, чтобы сломать страну. Украина рухнула. По периметру все постсоветские республики развалились, а вот эта Беларусь еще держится. Они ж прекрасно понимают, извините за нескромность мою, что держится в основном за счет того, что этот Лукашенко мешает. Поэтому его надо свалить", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Отношения Беларуси и Украины