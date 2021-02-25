Евросоюз продлил санкции против Лукашенко

ЕС на год продлил санкции против чиновников Беларуси.
Европейский Союз 25 февраля принял решение о продлении экономических санкций против белорусских чиновников до 28 февраля 2022 года.
Как говорится в заявлении Евросоюза, ограничительные меры направлены против людей, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов 2020 года, а также должностных лиц, виновных в репрессиях и запугивании мирных демонстрантов, оппозиции и работников СМИ.
"Санкции также нацелены на экономических субъектов, видных бизнесменов и компании, получающие выгоду от режима Александра Лукашенко и/или поддерживающие его", – добавили в ЕС.
В список попали 88 человек, среди которых и сам президент Беларуси Александр Лукашенко.
Санкции запрещают этим людям посещать страны Евросоюза, а также предусматривают заморозку активов семи организаций. Помимо этого, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено прямо или косвенно предоставлять средства перечисленным лицам.
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"ЕС внимательно следит за развитием ситуации в Беларуси...Кроме того, ЕС продолжит поддерживать белорусский народ в его законном стремлении к демократии, в том числе посредством поддержки гражданского общества и независимых СМИ", – сказано в сообщении.
Санкции против Беларуси - о чем ранее сообщал Главред:
- 31 августа санкции против режима Александра Лукашенко ввели страны Балтии. Литва, Латвия и Эстония запретили въезд на территории своих государств 30 белорусским чиновникам.
- Европейский Союз официально ввел ограничительные меры против 44 государственных деятелей республики Беларусь.
- Также Евросоюз обнародовал санкционный список белорусских чиновников, которые попали под ограничительные меры в связи с нарушением прав человека и фальсификациями на президентских выборах в Беларуси.
- Кроме того, Канада в координации с ЕС ввела дополнительные санкции против чиновников Беларуси.