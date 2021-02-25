Евросоюз продлил санкции против Лукашенко

Санкции против Лукашенко продлили на год / Reuters

Европейский Союз 25 февраля принял решение о продлении экономических санкций против белорусских чиновников до 28 февраля 2022 года.

Как говорится в заявлении Евросоюза, ограничительные меры направлены против людей, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов 2020 года, а также должностных лиц, виновных в репрессиях и запугивании мирных демонстрантов, оппозиции и работников СМИ.

"Санкции также нацелены на экономических субъектов, видных бизнесменов и компании, получающие выгоду от режима Александра Лукашенко и/или поддерживающие его", – добавили в ЕС.

В список попали 88 человек, среди которых и сам президент Беларуси Александр Лукашенко.

Санкции запрещают этим людям посещать страны Евросоюза, а также предусматривают заморозку активов семи организаций. Помимо этого, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено прямо или косвенно предоставлять средства перечисленным лицам.

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"ЕС внимательно следит за развитием ситуации в Беларуси...Кроме того, ЕС продолжит поддерживать белорусский народ в его законном стремлении к демократии, в том числе посредством поддержки гражданского общества и независимых СМИ", – сказано в сообщении.

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