У Бельгії будинок впав під час ефіру: з житла виплили меблі

У Бельгії в прямому ефірі впав будинок / скріншот

Бельгійський телеканал VTM зафіксував момент руйнування одного з будинків. Раніше країну спіткала сильна повінь, у зв'язку з цим, дуже постраждав фундамент будинку. Найцікавіше, що будинок зруйнувався під час інтерв'ю з мером, яке знімали на камеру.

У розпал бесіди з мером Пепінстері Філіпом Годеном, задня стіна будинку почала руйнуватися. Журналісти перервали інтерв'ю і зняли стрімке руйнування будинку.

Меблі і весь домашній побут провалювалися через підлогу і падали в воду. Крім цього, двоє чоловіків, рятуючись, стрибнули з даху будинку на сусідню будівлю. Поки про них нічого невідомо.

Згідно з останніми даними в Бельгії в результаті повеней загинуло 23 людини.

В даному місті - Пепінстері Річка Весдре вийшла з берегів і затопила населений пункт. Зруйновано десятки будинків.

Нагадаємо, кількість жертв масштабної повені в західних районах Німеччини досягло 133. За інформацією поліції, як мінімум 43 людини загинули у федеральній землі Північний Рейн — Вестфалія, як мінімум 90 — в області Рейнланд-Пфальц. Ситуація різко загострилася 16 липня в місті Ерфтштадт недалеко від Кельна. Зруйновано багато будівель, влада побоюється численних жертв.