В Бельгии дом рухнул во время эфира: из жилища выплыла мебель

В Бельгии в прямом эфире рухнул дом / Скриншот

Бельгийский телеканал VTM зафиксировал момент разрушения одного из домов. Ранее страну постигло сильное наводнение, в связи с этим, очень пострадал фундамент дома. Самое интересное, что дом разрушился во время интервью с мэром, которое снимали на камеру.

В разгар беседы с мэром Пепинстери Филиппом Годеном, задняя стена дома начала разрушаться. Журналисты прервали интервью и сняли стремительное разрушение дома.

Мебель и весь домашний обиход проваливались через пол и падали в воду. Кроме этого, двое мужчин, спасаясь, прыгнули с крыши дома на соседнее здание. Пока о них ничеого неизвестно.

Согласно последним данным в Бельгии в результате наводнений погибло 23 человека.

В данном городе - Пепинстери река Весдре вышла из берегов и затопила населенный пункт. Разрушены десятки домов.

Напомним, количество жертв масштабного наводнения в западных районах Германии достигло 133. По информации полиции, как минимум 43 человека погибли в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, как минимум 90 — в области Рейнланд-Пфальц. Ситуация резко обострилась 16 июля в городе Эрфтштадт недалеко от Кельна. Разрушены многие здания, власти опасаются многочисленных жертв.