У Bellingcat заявили про причетність РФ до вибухів військових складів в Україні

Кожен з вибухів маскувався під пожежу - Грозєв / скріншот Еспресо.ТВ

Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв вважає, що якщо Росія може бути причетна до вибухів складів у Чехії, то російські спецслужби, враховуючи факт російсько-української війни, могли здійснювати такі ж дії і в Україні. За його словами, такі висновки випливають з аналітичних досліджень методики підготовки вибухів у Чехії та Болгарії.

"Спочатку треба подивитися чисто аналітично і сказати, якщо Росія, Якщо ГРУ (Головне управління Генштабу Збройних сил РФ або Головне розвідувальне управління) робило це в країнах Європейського Союзу, з якими вони знаходяться в стані неформальної війни, то чи є взагалі шанс, що вони не робили цього в Україні, де вже доведено, що у них була агентурна мережа, і йде війна? Тобто аналітичний висновок може бути один: так, вони робили спроби підривів в Україні теж", - сказав він у ефірі телеканалу Еспресо.

Як стверджує Грозєв, в кожному з вибухів фіксується схожий почерк - вибухи маскувалися під звичайну пожежу. Згідно з його заявою, така методика застосовувалася у всіх випадках, коли відбувалися вибухи на військових складах.читайте такожНа підірваних росіянами в Чехії складах була зброя для України-ЗМІ

"Почерк досить стандартний і повторюється в кожному з вибухів. Вони завжди привозили з собою детонатори дистанційного керування з електричною зарядкою. Тобто могли активувати детонатор пізніше, здалеку з мобільного. Але завжди спочатку вони влаштовували на складах пожежу. І під час пожежі залучали детонатор, щоб це було схоже на просту пожежу. Так робили у всіх випадках зі складами", - підкреслив Христо Грозєв.

Нагадаємо, останніми роками у Балаклії (2017 рік), Калинівці (2017 рік) та Ічні (2018 рік) відбувалися вибухи складів з боєприпасами. Серед можливих причин підриву складів розглядали диверсії з боку Росії.

Вибух складів у Чехії