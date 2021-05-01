У Bellingcat заявили про причетність РФ до вибухів військових складів в Україні

Москва веде війну з Києвом, тому можна розглядати версію про причетність російських спецслужб до вибуху складів в Україні, вважає Христо Грозєв.
Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв вважає, що якщо Росія може бути причетна до вибухів складів у Чехії, то російські спецслужби, враховуючи факт російсько-української війни, могли здійснювати такі ж дії і в Україні. За його словами, такі висновки випливають з аналітичних досліджень методики підготовки вибухів у Чехії та Болгарії.
"Спочатку треба подивитися чисто аналітично і сказати, якщо Росія, Якщо ГРУ (Головне управління Генштабу Збройних сил РФ або Головне розвідувальне управління) робило це в країнах Європейського Союзу, з якими вони знаходяться в стані неформальної війни, то чи є взагалі шанс, що вони не робили цього в Україні, де вже доведено, що у них була агентурна мережа, і йде війна? Тобто аналітичний висновок може бути один: так, вони робили спроби підривів в Україні теж", - сказав він у ефірі телеканалу Еспресо.
Як стверджує Грозєв, в кожному з вибухів фіксується схожий почерк - вибухи маскувалися під звичайну пожежу. Згідно з його заявою, така методика застосовувалася у всіх випадках, коли відбувалися вибухи на військових складах.читайте такожНа підірваних росіянами в Чехії складах була зброя для України-ЗМІ
"Почерк досить стандартний і повторюється в кожному з вибухів. Вони завжди привозили з собою детонатори дистанційного керування з електричною зарядкою. Тобто могли активувати детонатор пізніше, здалеку з мобільного. Але завжди спочатку вони влаштовували на складах пожежу. І під час пожежі залучали детонатор, щоб це було схоже на просту пожежу. Так робили у всіх випадках зі складами", - підкреслив Христо Грозєв.
Нагадаємо, останніми роками у Балаклії (2017 рік), Калинівці (2017 рік) та Ічні (2018 рік) відбувалися вибухи складів з боєприпасами. Серед можливих причин підриву складів розглядали диверсії з боку Росії.
Вибух складів у Чехії
- На складі №16 у селі Врбетіце у Чехії 16 жовтня 2014 року стався вибух боєприпасів. Загинули два місцевих жителя. Через два місяці вибухнув ще один склад - №12. Обидва склади контролювала одна і та ж компанія.
- Через 6,5 років чеська влада звинуватила Росію в причетності до вибухів. Правоохоронці оголосили в розшук громадян РФ Олександра Петрова і Руслана Боширова, яких Прага називає співробітниками російської розвідки.
- Чехія 17 квітня оголосила про висилку 18 співробітників російського посольства. Згідно з офіційною позицією Праги, дипломати є співробітниками спецслужб РФ. Рішення про видворення співробітників дипломатичного відомства пов'язане з тим, що держава отримала відомості про те, що до вибухів складів у Врбетиці могли бути причетні "розвідники з Росії".