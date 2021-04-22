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У Білому домі розкрили плани Байдена щодо санкції проти РФ

22 квітня 2021, 23:58
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Прессекретар Білого дому розповіла про нові санкції проти Росії.

Джен Псакі
Джен Псакі розповіла про санкції проти Росії / Reuters

Сполучені Штати не виключають можливість прийняття нових санкцій проти Російської Федерації.

Як заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі на брифінгу, вони можуть стосуватися ситуації через опозиціонера Олексія Навального.

"Ми залишаємо за собою право оголошення подальших санкцій у майбутньому. Виконавчий указ президента дає нам повноваження вводити санкції щодо осіб та окремих сфер. Але наша мета полягає в тому, щоб з Олексієм Навальним поводилися гуманно, він був у безпеці і в підсумку вийшов на свободу", - заявила вона.

При цьому Псакі зазначила, що Білий дім не коментує можливість введення нових санкцій через будівництво газопроводу Північний потік-2.

Однак, за її словами, США продовжують вважати цей проект поганою угодою для Європи.

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"Я не можу озвучити вам прогноз (про введення санкцій, - ред.), однак ми продовжуємо вважати (цей газопровід, - ред.) поганою угодою і доносити цю позицію своїм партнерам, у тому числі європейським", - сказала Псакі.

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Нові санкції США проти Росії - про що раніше повідомляв Главред:

  • 15 квітня Джо Байден підписав нові санкції проти Росії. США запровадили нові обмеження проти 32 фізичних і юридичних осіб, а також 6 російських технологічних компаній. Крім того, з Вашингтона вислали 10 осіб російської дипломатичної місії.
  • У Росії вже відреагували на американські санкції. Там пригрозили, що за "деградацію двосторонніх відносин доведеться розплачуватися". Міністерство закордонних справ Росії також "викликало на килим" свого посла в США і пообіцяло йому "важку розмову".
  • НАТО і Європейський Союз підтримали санкції проти Москви. Крім того, вони закликали Кремль припинити провокації біля кордону України.

Джейн Псаки санкції США санкції проти Росії
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