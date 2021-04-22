У Білому домі розкрили плани Байдена щодо санкції проти РФ

Джен Псакі розповіла про санкції проти Росії / Reuters

Сполучені Штати не виключають можливість прийняття нових санкцій проти Російської Федерації.

Як заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі на брифінгу, вони можуть стосуватися ситуації через опозиціонера Олексія Навального.

"Ми залишаємо за собою право оголошення подальших санкцій у майбутньому. Виконавчий указ президента дає нам повноваження вводити санкції щодо осіб та окремих сфер. Але наша мета полягає в тому, щоб з Олексієм Навальним поводилися гуманно, він був у безпеці і в підсумку вийшов на свободу", - заявила вона.

При цьому Псакі зазначила, що Білий дім не коментує можливість введення нових санкцій через будівництво газопроводу Північний потік-2.

Однак, за її словами, США продовжують вважати цей проект поганою угодою для Європи.

читайте такожУ Брюсселі розповіли, наскільки ймовірні нові санкції проти Росії

"Я не можу озвучити вам прогноз (про введення санкцій, - ред.), однак ми продовжуємо вважати (цей газопровід, - ред.) поганою угодою і доносити цю позицію своїм партнерам, у тому числі європейським", - сказала Псакі.

читайте такожРФ загрожують нові санкції: у США і Франції поставили умову Москві

Нові санкції США проти Росії - про що раніше повідомляв Главред: