В Белом доме раскрыли планы Байдена о новых санкциях против РФ

Пресс-секретарь Белого дома рассказала о новых санкциях против РФ.
Соединенные Штаты не исключают возможность принятия новых санкций против Российской Федерации.
Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, они могут касаться ситуации из-за оппозиционера Алексея Навального.
"Мы оставляем за собой право объявления дальнейших санкций в будущем. Исполнительный указ президента дает нам полномочия вводить санкции в отношении лиц и отдельных сфер. Но наша цель заключается в том, чтобы с Алексеем Навальным обращались гуманно, он был в безопасности и в итоге вышел на свободу", - заявила она.
При этом Псаки отметила, что Белый дом не комментирует возможность введения новых санкций по строительству газопровода Северный поток-2.
Однако, по ее словам, США продолжают считать этот проект плохой сделкой для Европы.
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"Я не могу озвучить вам прогноз (о введении санкций, - ред.), однако мы продолжаем считать (этот газопровод, - ред.) плохой сделкой и доносить эту позицию своим партнерам, в том числе европейским", - сказала Псаки.
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Новые санкции США против России - о чем ранее сообщал Главред:
- 15 апреля Джо Байден подписал новые санкции против России. США ввели новые ограничения против 32 физических и юридических лиц, а также 6 российских технологических компаний.Кроме того, из Вашингтона выслали 10 человек российской дипломатической миссии.
- В России уже отреагировали на американские санкции. Там пригрозили, что за "деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться". Министерство иностранных дел России также "вызвало на ковер" своего посла в США и пообещало ему "трудный разговор".
- НАТО и Европейский Союз поддержали санкции против Москвы. Кроме того, они призвали Кремль прекратить провокации у границы Украины.