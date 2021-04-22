В Белом доме раскрыли планы Байдена о новых санкциях против РФ

Джен Псаки рассказала о санкциях против России / Reuters

Соединенные Штаты не исключают возможность принятия новых санкций против Российской Федерации.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, они могут касаться ситуации из-за оппозиционера Алексея Навального.

"Мы оставляем за собой право объявления дальнейших санкций в будущем. Исполнительный указ президента дает нам полномочия вводить санкции в отношении лиц и отдельных сфер. Но наша цель заключается в том, чтобы с Алексеем Навальным обращались гуманно, он был в безопасности и в итоге вышел на свободу", - заявила она.

При этом Псаки отметила, что Белый дом не комментирует возможность введения новых санкций по строительству газопровода Северный поток-2.

Однако, по ее словам, США продолжают считать этот проект плохой сделкой для Европы.

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"Я не могу озвучить вам прогноз (о введении санкций, - ред.), однако мы продолжаем считать (этот газопровод, - ред.) плохой сделкой и доносить эту позицию своим партнерам, в том числе европейским", - сказала Псаки.

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Новые санкции США против России - о чем ранее сообщал Главред: