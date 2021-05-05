У Білому домі зробили заяву про порядок денний зустрічі Байдена і Путіна

У Байдена поки не готові підтвердити зустріч з Путіним.
Прессекретар Білого дому Дженіфер Псакі заявила, що вони як і раніше не мають підтвердження і порядку денного зустрічі президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна.
В адміністрації американського лідера пообіцяли, що як тільки будуть визначені терміни і місце саміту, про них тут же повідомлять.
"Поки що їх немає. Як тільки у нас з'явиться інформація щодо підтверджених деталей щодо термінів, місця, дати проведення або участі (президентів - ред.), ми поділимося нею", - сказала Псакі.
Вона додала, що до тих пір, поки не буде підтверджена зустріч Байдена і Путіна, очікувати конкретної інформації щодо порядку саміту не варто.
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Варто відзначити, що напередодні Байден повідомив, що розраховує на зустріч з Путіним у червні 2021 року.
При цьому американський лідер не виключив, що саміт може відбутися під час його весняного турне по Європі.
Зустріч Байдена і Путіна - про що раніше повідомляв Главред:
- Президент США Джо Байден провів телефонні переговори з господарем Кремля Володимиром Путіним 13 квітня. В ході розмови він заявив Путіну про підтримку України, попередив про санкції щодо Росії і запропонував провести зустріч на території нейтральної країни в Європі.
- Через два дні, 15 квітня, США ввели нові санкції проти Росії. Американські обмеження поширюються на діяльність 6 російських технологічних компанії, а також 32 фізичних і юридичних осіб. Також у Вашингтоні прийняли рішення про видворення 10 американських дипломатів.
- Пізніше помічник Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван засумнівався в тому, що зустріч Байдена і Путіна відбутися. За його словами, для реалізації такого заходу мають бути визначені умови.