У Білому домі зробили заяву про порядок денний зустрічі Байдена і Путіна

Джен Псакі висловилася про зустріч Байдена і Путіна / Reuters

Прессекретар Білого дому Дженіфер Псакі заявила, що вони як і раніше не мають підтвердження і порядку денного зустрічі президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна.

В адміністрації американського лідера пообіцяли, що як тільки будуть визначені терміни і місце саміту, про них тут же повідомлять.

"Поки що їх немає. Як тільки у нас з'явиться інформація щодо підтверджених деталей щодо термінів, місця, дати проведення або участі (президентів - ред.), ми поділимося нею", - сказала Псакі.

Вона додала, що до тих пір, поки не буде підтверджена зустріч Байдена і Путіна, очікувати конкретної інформації щодо порядку саміту не варто.

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Варто відзначити, що напередодні Байден повідомив, що розраховує на зустріч з Путіним у червні 2021 року.

При цьому американський лідер не виключив, що саміт може відбутися під час його весняного турне по Європі.

Зустріч Байдена і Путіна - про що раніше повідомляв Главред: