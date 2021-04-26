У Білому домі зробили заяву про зустріч Путіна і Байдена

Джен Псакі висловилася про зустріч Байдена і Путіна / Фото Reuters

Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що терміни потенційної зустрічі президентів США Джо Байдена і РФ Володимира Путіна поки не підтверджені.

При цьому в Білому домі підтвердили прихильність до проведення російсько-американського саміту на вищому рівні.

"Ми поки ще до цього не дісталися. Ми, звичайно, дуже хочемо (провести зустріч двох лідерів - ред.)", - сказада Псакі, відповідаючи на питання про те, чи відповідає дійсності інформація про можливу зустріч президентів США і РФ 15-16 червня.

Представник Білого дому пообіцяла надати деталі можливої зустрічі Путіна і Байдена.

"Однак ніякого підтвердження деталей у нас поки немає. Або запропонованих термінів", - уточнила вона.

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