У Білому домі зробили заяву про зустріч Путіна і Байдена

У США заявили, що терміни зустрічі Путіна і Байдена не підтверджені.
Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що терміни потенційної зустрічі президентів США Джо Байдена і РФ Володимира Путіна поки не підтверджені.
При цьому в Білому домі підтвердили прихильність до проведення російсько-американського саміту на вищому рівні.
"Ми поки ще до цього не дісталися. Ми, звичайно, дуже хочемо (провести зустріч двох лідерів - ред.)", - сказада Псакі, відповідаючи на питання про те, чи відповідає дійсності інформація про можливу зустріч президентів США і РФ 15-16 червня.
Представник Білого дому пообіцяла надати деталі можливої зустрічі Путіна і Байдена.
"Однак ніякого підтвердження деталей у нас поки немає. Або запропонованих термінів", - уточнила вона.
читайте такожУ Кремлі розповіли, коли Путін зустрінеться з Байденом
Переговори Байдена і Путіна - про що раніше повідомляв Главред:
- 13 квітня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з господарем Кремля Володимиром Путіним. В ході дискусії він заявив про підтримку України, закликав Путіна припинити військовий тиск біля українських кордонів, і попередив про нові санкції Вашингтона щодо Москви. Також глава Білого дому запропонував Путіну провести зустріч на території однієї з європейських держав.
- 15 квітня США ввели нові санкції проти РФ. Пізніше Росія ввела відповідні санкції щодо Штатів. Росіяни прийняли рішення про висилку американських дипломатів і внесли в "чорні списки" високопоставлених чиновників з США.
- Пізніше в МЗС Росії зробили заяву про те, що Москва сумнівається в можливості проведення зустрічі Путіна і Байдена через нові санкції США.
- Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван уточнював, що зустріч Байдена і Путіна пройде тільки за певних умов.