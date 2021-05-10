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У Бразилії копи пов'язали ексбойовика "ДНР" Лусваргі зі зброєю і наркотиками

10 травня 2021, 14:15

У Бразилії колишнього донецького бойовика Рафаеля Лусваргі поліція затримала за зберігання дуже великої партії наркотиків (марихуани) і вантажу боєприпасів.

Лусварги
Рафаель Лусваргі / Radio Svoboda

У штаті Сан-Паулу (Бразилія) правоохоронці затримали колишнього терориста угруповання "ДНР" Рафаеля Маркуса Лусваргі - за зберігання наркотиків (25 кілограмів марихуани) і вантажу боєприпасів. Про це повідомляє портал R1.

Під час патрулювання Поліція Бразилії зупинила Лусваргі і ще одного 25-річного чоловіка. Вони були дещо налякані, чим викликали ще більшу підозру у поліцейських. Тому копи провели ретельну перевірку.

Правоохоронці встановили, що один із затриманих - Лусваргі, який воював проти України на боці угруповання "ДНР". А другий чоловік, ім'я якого не називається, нібито був покупцем марихуани.

Після цього правоохоронці вирішили перевірити документи і будинок Лусваргі. Там поліцейські виявили та вилучили:

  • 25 кілограмів марихуани;
  • порцію кокаіноподобної речовини;
  • 350 боєприпасів калібру в 9 міліметрів.

Лусваргі заявив, що кілька тижнів тому на прохання інших нібито невідомих погодився зберігати наркотики і боєприпаси в будинку. За це він отримував близько 570 доларів на місяць. Наразі поліція клопоче про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося:

  • Влітку 2018 року учасники націоналістичної громадської організації С14 та партії "Національний корпус" затримали громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі, який раніше отримав термін за участь у військових діях на боці терористичного угруповання "ДНР".
  • Пізніше адвокат обвинуваченого заявив, що посольство Бразилії в Україні відмовилося видавати документи для повернення на батьківщину бразильцеві Рафаелю Лусваргі.
  • 2 травня 2019 року український суд визнав винним бразильця Рафаеля Лусваргі в участі в незаконних збройних формуваннях в Україні та терористичній організації "ДНР". Його засудили до 13 років в'язниці.
  • Однак 29 грудня 2019 року під час "великого обміну" полоненими Київ передав представникам ОРДЛО Лусваргі.
ДНР Рафаель Лусварги новини України
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