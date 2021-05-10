У Бразилії копи пов'язали ексбойовика "ДНР" Лусваргі зі зброєю і наркотиками

У Бразилії колишнього донецького бойовика Рафаеля Лусваргі поліція затримала за зберігання дуже великої партії наркотиків (марихуани) і вантажу боєприпасів.
У штаті Сан-Паулу (Бразилія) правоохоронці затримали колишнього терориста угруповання "ДНР" Рафаеля Маркуса Лусваргі - за зберігання наркотиків (25 кілограмів марихуани) і вантажу боєприпасів. Про це повідомляє портал R1.
Під час патрулювання Поліція Бразилії зупинила Лусваргі і ще одного 25-річного чоловіка. Вони були дещо налякані, чим викликали ще більшу підозру у поліцейських. Тому копи провели ретельну перевірку.
Правоохоронці встановили, що один із затриманих - Лусваргі, який воював проти України на боці угруповання "ДНР". А другий чоловік, ім'я якого не називається, нібито був покупцем марихуани.
Після цього правоохоронці вирішили перевірити документи і будинок Лусваргі. Там поліцейські виявили та вилучили:
- 25 кілограмів марихуани;
- порцію кокаіноподобної речовини;
- 350 боєприпасів калібру в 9 міліметрів.
Лусваргі заявив, що кілька тижнів тому на прохання інших нібито невідомих погодився зберігати наркотики і боєприпаси в будинку. За це він отримував близько 570 доларів на місяць. Наразі поліція клопоче про обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- Влітку 2018 року учасники націоналістичної громадської організації С14 та партії "Національний корпус" затримали громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі, який раніше отримав термін за участь у військових діях на боці терористичного угруповання "ДНР".
- Пізніше адвокат обвинуваченого заявив, що посольство Бразилії в Україні відмовилося видавати документи для повернення на батьківщину бразильцеві Рафаелю Лусваргі.
- 2 травня 2019 року український суд визнав винним бразильця Рафаеля Лусваргі в участі в незаконних збройних формуваннях в Україні та терористичній організації "ДНР". Його засудили до 13 років в'язниці.
- Однак 29 грудня 2019 року під час "великого обміну" полоненими Київ передав представникам ОРДЛО Лусваргі.