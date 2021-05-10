У Бразилії копи пов'язали ексбойовика "ДНР" Лусваргі зі зброєю і наркотиками

Рафаель Лусваргі / Radio Svoboda

У штаті Сан-Паулу (Бразилія) правоохоронці затримали колишнього терориста угруповання "ДНР" Рафаеля Маркуса Лусваргі - за зберігання наркотиків (25 кілограмів марихуани) і вантажу боєприпасів. Про це повідомляє портал R1.

Під час патрулювання Поліція Бразилії зупинила Лусваргі і ще одного 25-річного чоловіка. Вони були дещо налякані, чим викликали ще більшу підозру у поліцейських. Тому копи провели ретельну перевірку.

Правоохоронці встановили, що один із затриманих - Лусваргі, який воював проти України на боці угруповання "ДНР". А другий чоловік, ім'я якого не називається, нібито був покупцем марихуани.

Після цього правоохоронці вирішили перевірити документи і будинок Лусваргі. Там поліцейські виявили та вилучили:

25 кілограмів марихуани;

порцію кокаіноподобної речовини;

350 боєприпасів калібру в 9 міліметрів.

Лусваргі заявив, що кілька тижнів тому на прохання інших нібито невідомих погодився зберігати наркотики і боєприпаси в будинку. За це він отримував близько 570 доларів на місяць. Наразі поліція клопоче про обрання йому запобіжного заходу.

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