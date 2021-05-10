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В Бразилии копы повязали экс-боевика "ДНР" Лусварги с оружием и наркотиками

10 мая 2021, 14:15
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В Бразилии бывшего донецкого боевика Рафаэля Лусварги полиция задержала за хранение очень крупной партии наркотиков (марихуаны) и груза боеприпасов.

Лусварги
Рафаэль Лусварги / Radio Svoboda

В штате Сан-Паулу (Бразилия) правоохранители задержали бывшего террориста группировки "ДНР" Рафаэля Маркуса Лусварги − за хранение наркотиков (25 килограммов марихуаны) и груза боеприпасов. Об этом сообщает портал R1.

Во время патрулирования полиция Бразилии остановила Лусварги и еще одного 25-летнего мужчину. Они были несколько напуганы, чем вызвали еще большее подозрение у полицейских. Поэтому копы провели тщательную проверку.

Правоохранители установили, что один из задержанных – Лусварги, который воевал против Украины на стороне группировки "ДНР". А второй мужчина, имя которого не называется, якобы был покупателем марихуаны.

После этого правоохранители решили проверить документы и дом Лусварги. Там полицейские обнаружили и изъяли:

  • 25 килограммов марихуаны;
  • порцию кокаиноподобного вещества;
  • 350 боеприпасов калибра в 9 миллиметров.

Лусварги заявил, что несколько недель назад по просьбе других якобы неизвестных согласился хранить наркотики и боеприпасы в доме. За это он получал около 570 долларов в месяц. Сейчас полиция ходатайствует об избрании ему меры пресечения.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • Летом 2018 года участники националистической общественной организации С14 и партии "Национальный корпус" задержали гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, который ранее получил срок за участие в военных действиях на стороне террористической группировки "ДНР".
  • Позже адвокат обвиняемого заявил, что посольство Бразилии в Украине отказалось выдавать документы для возвращения на родину бразильцу Рафаэлю Лусварги.
  • 2 мая 2019 года украинский суд признал виновным бразильца Рафаэля Лусварги в участии в незаконных вооруженных формированиях в Украине и террористической организации "ДНР". Его приговорили к 13 годам тюрьмы.
  • Однако 29 декабря 2019 года во время "большого обмена" пленными Киев передал представителям ОРДЛО Лусварги.
ДНР Рафаэль Лусварги новости Украины
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