В Бразилии копы повязали экс-боевика "ДНР" Лусварги с оружием и наркотиками

Рафаэль Лусварги / Radio Svoboda

В штате Сан-Паулу (Бразилия) правоохранители задержали бывшего террориста группировки "ДНР" Рафаэля Маркуса Лусварги − за хранение наркотиков (25 килограммов марихуаны) и груза боеприпасов. Об этом сообщает портал R1.

Во время патрулирования полиция Бразилии остановила Лусварги и еще одного 25-летнего мужчину. Они были несколько напуганы, чем вызвали еще большее подозрение у полицейских. Поэтому копы провели тщательную проверку.

Правоохранители установили, что один из задержанных – Лусварги, который воевал против Украины на стороне группировки "ДНР". А второй мужчина, имя которого не называется, якобы был покупателем марихуаны.

После этого правоохранители решили проверить документы и дом Лусварги. Там полицейские обнаружили и изъяли:

25 килограммов марихуаны;

порцию кокаиноподобного вещества;

350 боеприпасов калибра в 9 миллиметров.

Лусварги заявил, что несколько недель назад по просьбе других якобы неизвестных согласился хранить наркотики и боеприпасы в доме. За это он получал около 570 долларов в месяц. Сейчас полиция ходатайствует об избрании ему меры пресечения.

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