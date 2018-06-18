СБУ обвинила С14 и "Нацкорпус" в терроризме из-за задержания боевика Лусварги

СБУ начала расследование по факту задержания активистами С14 и "Нацкорпуса" боевика "ДНР" бразильского происхождения Рафаэля Маркуса Лусварги, которого суд 7 мая арестовал на 60 суток.

"Главным следственным Управлением СБ Украины в Единый реестр досудебных расследований внесены ведомости о совершении представителями С14 в центре Киева 04.05.18 террористического акта и похищении человека (гражданина Бразилии, Рафаэля Лусварги)", – сообщил на своей странице в Facebook адвокат бразильца Валентин Рыбин.

Он также обнародовал ответ СБУ на свой запрос, из которого следует, что 1 июня по факту задержания Лусварги было открыто уголовное производство. Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены на основании заявления Рыбина и во исполнение решения Шевченковского районного суда Киева от 18 мая.

Напомним, участники националистической общественной организации С14 и партии "Национальный корпус" задержали гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, который ранее получил срок за участие в военных действиях на стороне террористической группировки "ДНР".

Позже адвокат обвиняемого заявил, что посольство Бразилии в Украине отказалось выдавать документы для возвращения на родину бразильцу Рафаэлю Лусварги.