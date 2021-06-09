У Брюсселі суд ЄС скасував рішення про замороження активів Януковича з сином

Віктор Янукович / УНІАН

Суд ЄС загальної юрисдикції вперше анулював санкції Євросоюзу, які були введені проти президента-втікача Віктора Януковича і його старшого сина Олександра. Про це в середу, 9 червня, відповіли на запит порталу Європейська правда у прес-службі суду.

Суд анулював рішення Ради ЄС від 2019 року Про продовження санкцій, накладених на колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра. Тобто рішення суду стосується санкцій, які полягали в заморожуванні активів – вони вже втратили чинність.

"Рада ЄС не змогла продемонструвати, що права на захист і право на ефективний судовий захист були дотримані в кримінальних процесах, які ведуться щодо цих осіб українською владою, і які лежать в основі цього продовження", - заявили в суді

Також наголошується, що в тих випадках, коли стосовно особи застосовуються обмежувальні заходи протягом декількох років, по суті, у зв'язку з триваючим попереднім розслідуванням Генпрокуратурою України, Рада ЄС зобов'язана перевірити, чи було дотримано право цієї людини на судовий розгляд в розумні терміни, перш ніж Рада вирішить, чи продовжувати ці заходи в черговий раз.

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Нагадаємо, в останні роки чиновники Євросоюзу почали поступово знімати обмеження з топ-чиновників часів влади Януковича - через брак доказів проти них в українського слідства.

Позаторік у Брюсселі виключили з санкційного списку колишнього керівника Адміністрації президента Андрія Клюєва. Ще раніше зняв обмеження з колишнього міністра юстиції Олени Лукаш і нардепа Сергія Клюєва, а також депутата-регіонала Юрія Іванющенка і Віктора Януковича-молодшого (у зв'язку з його кончиною). У березні минулого року ЄС зняв санкції з експрем'єра Миколи Азарова і колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.

Під дією санкцій ЄС, які були введені в 2014 році за незаконне привласнення державних коштів України або за зловживання службовим становищем, залишаються десять колишніх представників українського керівництва ‒ Віктор і Олександр Януковичі, Віталій Захарченко, Віктор і Артем Пшонки, Віктор Ратушняк, Сергій Курченко, Дмитро Табачник, Сергій Арбузов і Олександр Клименко. Санкції щодо їх нещодавно були продовжені на рік - до 6 березня 2021 року.