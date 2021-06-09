В Брюсселе суд ЕС отменил решение о заморозке активов Януковича с сыном

Виктор Янукович / УНИАН

Суд ЕС общей юрисдикции впервые аннулировал санкции Евросоюза, которые были введены против президента-беглеца Виктора Януковича и его старшего сына Александра. Об этом в среду, 9 июня, ответили на запрос портала Европейская правда в пресс-службе суда.

Суд аннулировал решение Совета ЕС от 2019 года о продлении санкций, наложенных на бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. То есть решение суда касается санкций, которые заключались в замораживании активов – они уже утратили силу.

"Совет ЕС не смог продемонстрировать, что права на защиту и право на эффективную судебную защиту были соблюдены в уголовных процессах, которые ведутся в отношении этих лиц украинской властью, и которые лежат в основе этого продолжения", — заявили в суде

Также отмечается, что в тех случаях, когда в отношении лица применяются ограничительные меры в течение нескольких лет, по сути, в связи с продолжающимся предварительным расследованием Генпрокуратурой Украины, Совет ЕС обязан проверить, было ли соблюдено право этого человека на судебное разбирательство в разумные сроки, прежде чем Совет решит, продолжать ли эти меры в очередной раз.

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Напомним, в последние годы чиновники Евросоюза начали постепенно снимать ограничения с топ-чиновников времен власти Януковича ‒ из-за нехватки доказательств против них у украинского следствия.

В позапрошлом году в Брюсселе исключили из санкционного списка бывшего руководителя Администрации президента Андрея Клюева. Еще ранее снял ограничения с бывшего министра юстиции Елены Лукаш и нардепа Сергея Клюева, а также депутата-регионала Юрия Иванющенко и Виктора Януковича-младшего (в связи с его кончиной). В марте прошлого года ЕС снял санкции с экс-премьера Николая Азарова и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

Под действием санкций ЕС, которые были введены в 2014 году за незаконное присвоение государственных средств Украины либо за злоупотребление служебным положением, остаются десять бывших представителей украинского руководства ‒ Виктор и Александр Януковичи, Виталий Захарченко, Виктор и Артем Пшонки, Виктор Ратушняк, Сергей Курченко, Дмитрий Табачник, Сергей Арбузов и Александр Клименко. Санкции в отношении их недавно были продлены на год ‒ до 6 марта 2021 года.