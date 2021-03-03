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В ЕС сняли санкции против сподвижников Януковича Табачника и Арбузова

3 марта 2021, 12:56
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Послы Евросоюза приняли очередное решение по поводу санкций против тех лиц, которых считают ответственными за подрыв территориальной целостности Украины.

Арбузов
Сергей Арбузов / УНИАН

Послы стран, которые входят в состав Евросоюза, приняли решение продлить на шесть месяцев санкции против физических и юридических лиц ‒ с формулировкой "ответственные за подрыв территориальной целостности Украины". Тем не менее из списка исключены экс-и.о. премьер-министра Сергей Арбузов и экс-министр образования Дмитрия Табачника. Об этом написал на своей странице в Twitter корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Джозвяк.

"Послы Евросоюза 3 марта решили продлить на полгода санкции против 177 человек и 48 юридических лиц, которых ЕС считает ответственными за подрыв территориальной целостности Украины", ‒ написал он.

Джозвяк также сообщил, что отдельным решением послы одобрили продолжение замораживания финансовых и прочих активов беглого президента Украины Виктора Януковича и семи его сподвижников.

В то же время из санкционного списка ЕС исключили экс-премьер-министра Сергея Арбузова и бывшего министра образования Дмитрия Табачника.

Читайте такжеВ Брюсселе хотят снять санкции с сына Януковича и Табачника - СМИ

Напомним, ранее сообщалось:

  • В последние годы чиновники Евросоюза начали постепенно снимать ограничения с топ-чиновников времен власти Януковича ‒ из-за нехватки доказательств против них у украинского следствия.
  • В позапрошлом году в Брюсселе исключили из санкционного списка бывшего руководителя Администрации президента Андрея Клюева. Еще ранее снял ограничения с бывшего министра юстиции Елены Лукаш и нардепа Сергея Клюева, а также депутата-регионала Юрия Иванющенко и Виктора Януковича-младшего (в связи с его кончиной). В марте прошлого года ЕС снял санкции с экс-премьера Николая Азарова и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.
  • Под действием санкций ЕС, которые были введены в 2014 году за незаконное присвоение государственных средств Украины либо за злоупотребление служебным положением, остаются десять бывших представителей украинского руководства ‒ Виктор и Александр Януковичи, Виталий Захарченко, Виктор и Артем Пшонки, Виктор Ратушняк, Сергей Курченко, Дмитрий Табачник, Сергей Арбузов и Александр Клименко. Санкции в отношении их недавно были продлены на год ‒ до 6 марта 2021 года.
Сергей Арбузов Виктор Янукович Дмитрий Табачник санкции Евросоюза
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