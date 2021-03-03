В ЕС сняли санкции против сподвижников Януковича Табачника и Арбузова

Сергей Арбузов / УНИАН

Послы стран, которые входят в состав Евросоюза, приняли решение продлить на шесть месяцев санкции против физических и юридических лиц ‒ с формулировкой "ответственные за подрыв территориальной целостности Украины". Тем не менее из списка исключены экс-и.о. премьер-министра Сергей Арбузов и экс-министр образования Дмитрия Табачника. Об этом написал на своей странице в Twitter корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Джозвяк.

"Послы Евросоюза 3 марта решили продлить на полгода санкции против 177 человек и 48 юридических лиц, которых ЕС считает ответственными за подрыв территориальной целостности Украины", ‒ написал он.

Джозвяк также сообщил, что отдельным решением послы одобрили продолжение замораживания финансовых и прочих активов беглого президента Украины Виктора Януковича и семи его сподвижников.

В то же время из санкционного списка ЕС исключили экс-премьер-министра Сергея Арбузова и бывшего министра образования Дмитрия Табачника.

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