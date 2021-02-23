Журналист назвал время снятия санкций ЕС с Табачника и Арбузова

Дмитрий Табачник / УНИАН

Послы стран, которые входят в Европейский союз, уже на следующей неделе снимут санкции против бывших украинских топ-чиновников времен президентства Виктора Януковича ‒ экс-исполняющего обязанности премьер-министра Украины Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника. Об этом на своей странице в Twitter написал корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

По его данным, в санкционном списке осталось на данный момент всего восемь бывших украинских топ-чиновников ‒ включая президента-беглеца Виктора Януковича и его сына Александра.

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Напомним, ранее сообщалось: