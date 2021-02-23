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Журналист назвал время снятия санкций ЕС с Табачника и Арбузова

23 февраля 2021, 13:29
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Постепенно евробюрократы все чаще и чаще снимают санкции с одиозных украинских топ-чиновников, которые занимали свои посты во время президентства Януковича.

Табачник
Дмитрий Табачник / УНИАН

Послы стран, которые входят в Европейский союз, уже на следующей неделе снимут санкции против бывших украинских топ-чиновников времен президентства Виктора Януковича ‒ экс-исполняющего обязанности премьер-министра Украины Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника. Об этом на своей странице в Twitter написал корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

По его данным, в санкционном списке осталось на данный момент всего восемь бывших украинских топ-чиновников ‒ включая президента-беглеца Виктора Януковича и его сына Александра.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • В последние пару лет чиновники Евросоюза начали постепенно снимать ограничения с топ-чиновников времен власти Януковича ‒ из-за нехватки доказательств против них у украинского следствия.
  • В позапрошлом году в Брюсселе исключили из санкционного списка бывшего руководителя Администрации президента Андрея Клюева. Еще ранее снял ограничения с бывшего министра юстиции Елены Лукаш и нардепа Сергея Клюева, а также депутата-регионала Юрия Иванющенко и Виктора Януковича-младшего (в связи с его кончиной). В марте прошлого года ЕС снял санкции с экс-премьера Николая Азарова и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.
  • Под действием санкций ЕС, которые были введены в 2014 году за незаконное присвоение государственных средств Украины либо за злоупотребление служебным положением, остаются десять бывших представителей украинского руководства ‒ Виктор и Александр Януковичи, Виталий Захарченко, Виктор и Артем Пшонки, Виктор Ратушняк, Сергей Курченко, Дмитрий Табачник, Сергей Арбузов и Александр Клименко. Санкции в отношении их недавно были продлены на год ‒ до 6 марта 2021 года.
Сергей Арбузов Виктор Янукович Дмитрий Табачник санкции Евросоюза
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