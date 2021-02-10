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В Брюсселе хотят снять санкции с сына Януковича и Табачника - СМИ

10 февраля 2021, 15:23
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По журналистским данным, у еврочиновников на рассмотрении вариант о снятии санкций с Януковича-младшего, а также с экс-высокопоставленных украинских чиновников.

Янукович
Виктор и Александр Януковичи / УНИАН

Чиновники Евросоюза всерьез рассматривают вариант со снятием санкций с Александра Януковича, сына экс-президента Виктора Януковича, а также группы топ-чиновников времен его президентства (2010 – 2014). Информацию о таких планах евробюрократов озвучил в Twitter специальный корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк со ссылкой на собственные источники,

"ЕС может отменить санкции против сына Януковича Александра и, возможно, нескольких других, таких как бывший и.о. премьера Сергей Арбузов, Александр Клименко и Дмитрий Табачник. Отсутствие доказательств, предоставленных Киевом для сохранения их в списке, заставляет ЕС предпринимать эти шаги", ‒ написал он.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • В последние пару лет чиновники Евросоюза начали постепенно снимать ограничения с топ-чиновников времен власти Януковича ‒ из-за нехватки доказательств против них у украинского следствия.
  • В позапрошлом году в Брюсселе исключили из санкционного списка бывшего руководителя Администрации президента Андрея Клюева. Еще ранее снял ограничения с бывшего министра юстиции Елены Лукаш и нардепа Сергея Клюева, а также депутата-регионала Юрия Иванющенко и Виктора Януковича-младшего (в связи с его кончиной). В марте прошлого года ЕС снял санкции с экс-премьера Николая Азарова и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.
  • Под действием санкций ЕС, которые были введены в 2014 году за незаконное присвоение государственных средств Украины либо за злоупотребление служебным положением, остаются десять бывших представителей украинского руководства ‒ Виктор и Александр Януковичи, Виталий Захарченко, Виктор и Артем Пшонки, Виктор Ратушняк, Сергей Курченко, Дмитрий Табачник, Сергей Арбузов и Александр Клименко. Санкции в отношении их недавно были продлены на год ‒ до 6 марта 2021 года.
санкции Виктор Янукович Дмитрий Табачник Сын Януковича новости Украины
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