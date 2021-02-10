В Брюсселе хотят снять санкции с сына Януковича и Табачника - СМИ

Виктор и Александр Януковичи / УНИАН

Чиновники Евросоюза всерьез рассматривают вариант со снятием санкций с Александра Януковича, сына экс-президента Виктора Януковича, а также группы топ-чиновников времен его президентства (2010 – 2014). Информацию о таких планах евробюрократов озвучил в Twitter специальный корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк со ссылкой на собственные источники,

"ЕС может отменить санкции против сына Януковича Александра и, возможно, нескольких других, таких как бывший и.о. премьера Сергей Арбузов, Александр Клименко и Дмитрий Табачник. Отсутствие доказательств, предоставленных Киевом для сохранения их в списке, заставляет ЕС предпринимать эти шаги", ‒ написал он.

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