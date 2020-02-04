В ЕС собрались снимать санкции с ближайших людей Януковича - журналист

Виктор Янукович / УНИАН

Европейский союз полностью согласовал снятие санкций с двух человек из ближайшего окружения бывшего (2010-2014) президента Украины Виктора Януковича.

Соответствующее сообщение на своей странице в сервисе микроблогов Twitter опубликовал журналист Рикард Йозвяк. По его словам, по состоянию на сегодняшний день продолжается работа над тем, со скольких из дюжины человек из окружения Януковича будут сняты санкции за расхищение украинских денег.

"На данный момент похоже, что с двоих, но это может измениться", - отметил Йозвяк, не став, однако, уточнять, с кого именно из окружения Януковича готовятся снять санкции.

Напомним, ранее, летом 2019-го, суд Евросоюза решил отменить санкции, которые Совет ЕС вводил в 2016-2018 годах в отношении бывшего президента Виктора Януковича, его старшего сына Александра, бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко, экс-главы Нацбанка Сергея Арбузова, экс-генерального прокурора Виктора Пшонки и его сына Артема, а также экс-главы Администрации президента Андрея Клюева.