Янукович, Пшонка, Арбузов и Клюев: в ЕС решили отменить санкции против ряда беглецов

11 июля 2019, 16:45

Европейский суд принял решение по искам экс-чиновников.

Виктор Янукович — В ЕС решили отменить санкции против Виктора Януковича
В ЕС решили отменить санкции против Виктора Януковича / Скриншот

Суд Евросоюза решил отменить санкции, которые Совет ЕС продолжал в 2016-2018 годах в отношении беглых бывшего президента Виктора Януковича и его сына Александра, экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, экс-главы Нацбанка Сергея Арбузова, экс-генерального прокурора Виктора Пшонки и его сына Артема, а также экс-главы Администрации президента Андрея Клюева.

Европейский суд вынес решение по искам бывших чиновников относительно ограничительных мер, сообщили Европейской правде в пресс-службе суда.

В суде решили, что Совет ЕС, поддерживая введение ограничительных мер на основании писем властей Украины, не располагал достаточной информацией для проверки соблюдения прав бывших чиновников, которые попали под ограничительные меры.

Напомним, Виктора и Александра Януковичей, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора и Артема Пшонку и Андрея Клюева в Евросоюзе впервые внесли в санкционный список в 2014 году на основании открытого в Украине уголовного производства в связи с хищением государственных средств и их незаконным перемещением за пределы страны.

В ЕС решили заморозить средства экс-чиновников, а потом неоднократно продлевали ограничительные меры на один год. Бывшие чиновники решили обжаловать санкции в Суде ЕС и сообщили, что Совет Евросоюза не выполнил критерии внесения лиц в санкционный список.

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