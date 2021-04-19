У Чехії розповіли, де повинні були вибухнути боєприпаси зі складів / irozhlas.cz

Вибух на складах боєприпасів у Східній Чехії, який стався в жовтні 2014 року і в якому підозрюють агентів російських спецслужб "Олександра Петрова" і "Руслана Боширова", мав відбутися пізніше ‒ на території Болгарії. Про це повідомляє портал Deutsche Welle з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Чехії і першого віце-прем'єра Яна Гамачека.

Чиновник розповів, що боєприпаси планувалося підірвати пізніше відразу після перевезення в Болгарію. Це пов'язано з тим, що, за версією Чеських правоохоронців, в їх закупівлі брав участь Болгарський торговець зброєю Еміліан Гебрев. До слова, він був серйозно отруєний в 2015 році, але зумів вижити

За даними чеських ЗМІ, боєприпаси, які зберігалися на складі у Врбетицях, могли призначатися для постачання в Україну або в Сирію. Зокрема, говорилося - мовляв, вибухнуло те, що Гебрев вже купив і почав вивозити.

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Вибухи на складах у Чехії: