У Чехії розповіли, де повинні були вибухнути боєприпаси зі складів

Ситуація з розслідуванням вибухів боєприпасів і зброї, які трапилися в Чехії кілька років тому, продовжує обростати все новими і новими подробицями.
Вибух на складах боєприпасів у Східній Чехії, який стався в жовтні 2014 року і в якому підозрюють агентів російських спецслужб "Олександра Петрова" і "Руслана Боширова", мав відбутися пізніше ‒ на території Болгарії. Про це повідомляє портал Deutsche Welle з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Чехії і першого віце-прем'єра Яна Гамачека.
Чиновник розповів, що боєприпаси планувалося підірвати пізніше відразу після перевезення в Болгарію. Це пов'язано з тим, що, за версією Чеських правоохоронців, в їх закупівлі брав участь Болгарський торговець зброєю Еміліан Гебрев. До слова, він був серйозно отруєний в 2015 році, але зумів вижити
За даними чеських ЗМІ, боєприпаси, які зберігалися на складі у Врбетицях, могли призначатися для постачання в Україну або в Сирію. Зокрема, говорилося - мовляв, вибухнуло те, що Гебрев вже купив і почав вивозити.
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Вибухи на складах у Чехії:
- 16 жовтня 2014 року на складах озброєння в східній частині Чехії стався вибух і призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів.
- Увечері 17 квітня 2021 року на терміново зібраній пресконференції керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.
- Поліція Чехії оголосила в розшук ймовірних співробітників ГУ Генштабу Міноборони (колишнє ГРУ) Олександра Петрова і Руслана Боширова - які можуть бути причетні до вибухів на території складського комплексу зі зберігання боєприпасів
- Чеські правоохоронці повідомляють, що в жовтні 2014 року співробітники ГРУ "Олександр Петров" і "Руслан Боширов" могли перетнути чеський кордон за молдавським і таджицьким паспортами. У них вони були позначені як "Микола Поп"і" Руслан Табаров".
- За даними проектів Bellingcat і The Insider, "Петрова" і "Боширова" насправді могли кликати Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга. Обидва, за твердженням цих видань, професійні військові, які побували в гарячих точках.
- Їх підозрюють в отруєнні експолковника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в Солсбері в березні 2018 року.