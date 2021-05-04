У Чехії спалахнув черговий скандал через Спутник V

Віце-прем'єр-міністр Чехії Ян Гамачек міг планувати поїздку до Російської Федерації перед офіційними звинуваченнями Москви в причетності до вибухів на складах у Врбетиці у 2014 році не лише, щоб домовитися про постачання вакцини Супутник V. Він міг спробувати обміняти міжнародний скандал на безкоштовні вакцини і проведення російсько-американського саміту в Празі, пише видання Seznam Zprávy із посиланням на декілька джерел.

За даними джерел, в офісі Міністерства внутрішніх справ 15 квітня Гамачек виклав деталі свого запланованого візиту до Москви. Основною метою було запропонувати Росії угоду-Прага відкладає оголошення інформації у справі про вибух у Врбетиці в обмін на 1 млн доз вакцини Супутник V і організацію зустрічі президента Росії Володимира Путіна з американським колегою Джо Байденом у Празі.

Видання пише, що на зустрічі були присутні посол в Росії, голова Управління із зовнішніх зв'язків та інформації, директор військової розвідки, глава поліції і генеральний прокурор.

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Гамачек вже спростував інформацію, опубліковану в статті.

"Стаття заснована на домислах і брехні, які ніхто з учасників не підтвердив і не зміг підтвердити, тому що цього не було", - додав він.

У той же час представники правлячої коаліції заявили, що якщо інформація про зустріч в МВС підтвердиться, Гамачек має відразу ж піти з політики.

Взаємна висилка дипломатів РФ і Чехії: