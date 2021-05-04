УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У Чехії спалахнув черговий скандал через Спутник V

4 травня 2021, 18:28

За даними джерел, в офісі Міністерства внутрішніх справ 15 квітня Гамачек виклав деталі свого запланованого візиту до Москви.

false

Віце-прем'єр-міністр Чехії Ян Гамачек міг планувати поїздку до Російської Федерації перед офіційними звинуваченнями Москви в причетності до вибухів на складах у Врбетиці у 2014 році не лише, щоб домовитися про постачання вакцини Супутник V. Він міг спробувати обміняти міжнародний скандал на безкоштовні вакцини і проведення російсько-американського саміту в Празі, пише видання Seznam Zprávy із посиланням на декілька джерел.

За даними джерел, в офісі Міністерства внутрішніх справ 15 квітня Гамачек виклав деталі свого запланованого візиту до Москви. Основною метою було запропонувати Росії угоду-Прага відкладає оголошення інформації у справі про вибух у Врбетиці в обмін на 1 млн доз вакцини Супутник V і організацію зустрічі президента Росії Володимира Путіна з американським колегою Джо Байденом у Празі.

Видання пише, що на зустрічі були присутні посол в Росії, голова Управління із зовнішніх зв'язків та інформації, директор військової розвідки, глава поліції і генеральний прокурор.

читайте такожЗеман "злив" відомості про смертельний вибух: у Сенаті Чехії назвали наслідки

Гамачек вже спростував інформацію, опубліковану в статті.

"Стаття заснована на домислах і брехні, які ніхто з учасників не підтвердив і не зміг підтвердити, тому що цього не було", - додав він.

У той же час представники правлячої коаліції заявили, що якщо інформація про зустріч в МВС підтвердиться, Гамачек має відразу ж піти з політики.

Взаємна висилка дипломатів РФ і Чехії:

  • Раніше МЗС Чехії оголосив про висилку 18 російських дипломатів з країни.
  • У відповідь російський МЗС пригрозивши відповідними заходами на висилку дипломатів з Чехії.
  • Празі виражений рішучий протест, Москва прийме відповідні заходи, які змусять Чехію усвідомити відповідальність", - заявили в МЗС Росії.
  • Пізніше Москва заявила про висилку 20 дипломатів Чехії з РФ.

новини Росії Вакцина новини Чехії вакцина від коронавірусу
Зараз ви переглядаєте новину «У Чехії спалахнув черговий скандал через Спутник V». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Чому не можна витирати обличчя рушникомЧому не можна витирати обличчя рушником В Україні впав міст, який відремонтували за ПорошенкаВ Україні впав міст, який відремонтували за Порошенка В ЄС дали "зелене світло" на в'їзд туристам: кому відчинять дверіВ ЄС дали "зелене світло" на в'їзд туристам: кому відчинять двері Восени на Україну чекає COVID-21: лікар розповіла, чим це загрожуєВосени на Україну чекає COVID-21: лікар розповіла, чим це загрожує Найгірші аксесуари для жінок після 40 роківНайгірші аксесуари для жінок після 40 років

Останні новини

16:34
Що робити з кривавими мазолями: чотири способи впоратися з ними
16:30
У Returnal знайшли чіти – для їх використання потрібна клавіатура Відео
16:27
В Іспанії поліція затримала підозрюваного у вбивстві силовиків на Майдані Відео
16:20
У що пограти в травні – найочікуваніші проєкти цього місяця Відео
16:11
Авокадо на сніданок: три найсмачніших рецептів Відео
Реклама
16:07
Гороскоп на завтра всіх знаків Зодіаку: пристрасний день та любовні перевороти Відео
16:00
Колишня ведуча Орла і решка Регіна Тодоренко потрапила в лікарню
15:49
Червоне, ігристе або кріплене: які вина найкорисніші Відео
15:45
Три області України вийдуть з червоної зони карантину Фото Відео
15:30
Нові складні Самсунги не змогли зберегти в таємниці: ось, якими вони будуть Фото
15:24
Нерегулярні місячні: коли це привід бігти до лікаря Відео
15:16
Ветерана АТО, який брав участь у безладах під ОП, позбавлено ордена Відео
14:54
Точний місячний календар стрижок на травень 2021: щасливі дні Відео
14:30
Нові секретні ігри, які вийдуть у 2021 році
14:26
Росія заборонила експортувати гречку в Україну Відео
14:22
З'явився новий банківський троян, що поширюється через непристойні картинки
14:18
Співак Дзідзьо сказав, що залишить дружині Славі після розлучення
14:17
Рейтинг Зеленського різко пішов вгору: всі дані Відео
14:02
Порошенко з'їздив на Кіпр заради Дня народження цивільного чоловіка Лободи - ЗМІ Відео
13:53
Назвали офіційну причину смерті принца Філіпа через місяць після смерті
Реклама
13:30
Нудить після бурхливого пияцтва: чотири перевірених ліки від похмілля Відео
13:17
Google зачистить Play Маркет від "клікбейтних" додатків
13:05
Охорона російського репера атакувала українця в київському ресторані Відео
12:57
"Велике будівництво": на трасі Дніпро-Решетилівка звели 100-метровий міст
12:51
Київ атакують стихії – синоптик попередила про негоду Відео
12:50
У Туреччині поліція затримала українок за фотозйомку в голому вигляді Відео
12:24
У GSC розповіли, скільки часу займе проходження S.T.A.L.K.E.R. 2 Відео
12:13
Вагітна телеведуча в бікіні приголомшила шанувальників спокусливою фігурою
11:44
У Києві копи за "п'яне водіння" затримали ветерана АТО, який бився з Кивою Відео
11:36
Що локдаун і карантин зробили з імунною системою людини: розбиралися вчені Відео
11:09
Бойовики обстріляли на Донбасі лікарню з хворими Фото Відео
11:05
Ані Лорак вразила сексуальним тілом на гарячому фото в морі
10:57
Російський гелікоптер вторгся в Україну: Дейнеко пояснив, чому його не збили Відео
10:50
Візит держсекретаря США в Україну: ЗМІ дізналися час прибуття та першої зустрічі Відео
10:36
Чого чекати після відставки міністра фінансів Погляд
10:31
Прикордонник розповів, навіщо Росія брязкала зброєю поблизу України Відео
10:08
Вторгнення Росії з боку Криму: у Держприкордонслужбі оцінили шанси Відео
10:01
Депресія або Альцгеймера: як вчасно розпізнати стан Відео
09:14
ЗМІ назвали можливу дату зустрічі Байдена і Путіна Відео
09:02
Сезон кліщів стартував: лікарка розповіла, як уберегтися і що робити після укусу Відео
Реклама
08:47
Два щасливих роки Зеленського Погляд
08:19
В Україні різко впала кількість нових діагнозів COVID-19 Відео
08:01
Очільник УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі закидав людей яйцями та "порвав" Мережу Відео
07:45
Вчені з Гарварду назвали п'ять вправ, які "роблять дива" з тілом Відео
07:32
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5 травня 2021: у що не можна йти Відео
07:28
Епідеміолог попередив про різке зростання захворюваності на COVID-19
07:11
У чому користь авокадо: медики знайшли нову властивість
07:01
У G7 пообіцяли стежити за агресією РФ та підтримали Україну Відео
06:54
Захід зробив Москві останнє попередження Погляд
06:27
Блінкен зробив заяву щодо РФ та її агресії проти України Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти