У Чехії спалахнув черговий скандал через Спутник V

За даними джерел, в офісі Міністерства внутрішніх справ 15 квітня Гамачек виклав деталі свого запланованого візиту до Москви.
Віце-прем'єр-міністр Чехії Ян Гамачек міг планувати поїздку до Російської Федерації перед офіційними звинуваченнями Москви в причетності до вибухів на складах у Врбетиці у 2014 році не лише, щоб домовитися про постачання вакцини Супутник V. Він міг спробувати обміняти міжнародний скандал на безкоштовні вакцини і проведення російсько-американського саміту в Празі, пише видання Seznam Zprávy із посиланням на декілька джерел.
За даними джерел, в офісі Міністерства внутрішніх справ 15 квітня Гамачек виклав деталі свого запланованого візиту до Москви. Основною метою було запропонувати Росії угоду-Прага відкладає оголошення інформації у справі про вибух у Врбетиці в обмін на 1 млн доз вакцини Супутник V і організацію зустрічі президента Росії Володимира Путіна з американським колегою Джо Байденом у Празі.
Видання пише, що на зустрічі були присутні посол в Росії, голова Управління із зовнішніх зв'язків та інформації, директор військової розвідки, глава поліції і генеральний прокурор.
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Гамачек вже спростував інформацію, опубліковану в статті.
"Стаття заснована на домислах і брехні, які ніхто з учасників не підтвердив і не зміг підтвердити, тому що цього не було", - додав він.
У той же час представники правлячої коаліції заявили, що якщо інформація про зустріч в МВС підтвердиться, Гамачек має відразу ж піти з політики.
Взаємна висилка дипломатів РФ і Чехії:
- Раніше МЗС Чехії оголосив про висилку 18 російських дипломатів з країни.
- У відповідь російський МЗС пригрозивши відповідними заходами на висилку дипломатів з Чехії.
- Празі виражений рішучий протест, Москва прийме відповідні заходи, які змусять Чехію усвідомити відповідальність", - заявили в МЗС Росії.
- Пізніше Москва заявила про висилку 20 дипломатів Чехії з РФ.