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В Чехии вспыхнул очередной скандал из-за Спутника V

4 мая 2021, 18:28
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По данным источников, в офисе Министерства внутренних дел 15 апреля Гамачек изложил детали своего запланированного визита в Москву.

Вице-премьер-министр Чехии Ян Гамачек мог планировать поездку в Российскую Федерацию перед официальными обвинениями Москвы в причастности ко взрывам на складах во Врбетице в 2014 году не только, чтобы договориться о поставках вакцины Спутник V. Он мог попытаться обменять международный скандал на бесплатные вакцины и проведение российско-американского саммита в Праге, пишет издание Seznam Zprávy со ссылкой на несколько источников.

По данным источников, в офисе Министерства внутренних дел 15 апреля Гамачек изложил детали своего запланированного визита в Москву. Основной целью было предложить России сделку - Прага откладывает оглашение информации по делу о взрыве в Врбетице в обмен на 1 млн доз вакцины Спутник V и организацию встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом в Праге.

Издание пишет, что на встрече присутствовали посол в России, глава Управления по внешним связям и информации, директор военной разведки, глава полиции и генеральный прокурор.

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Гамачек уже опроверг информацию, опубликованную в статье.

"Статья основана на домыслах и лжи, которые никто из участников не подтвердил и не смог подтвердить, потому что этого не было", - добавил он.

В то же время представители правящей коалиции заявили, что если информация о встрече в МВД подтвердится, Гамачек должен сразу же уйти из политики.

Взаимная высылка дипломатов РФ и Чехии:

  • Ранее МИД Чехии объявил о высылке 18 российских дипломатов из страны.
  • В ответ российский МИД пригрозил ответными мерами на высылку дипломатов из Чехии.
  • Праге выражен решительный протест, Москва примет ответные меры, которые заставят Чехию осознать ответственность", - заявили в МИД России.
  • Позднее Москва заявила о высылке 20 дипломатов Чехии из РФ.

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