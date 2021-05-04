В Чехии вспыхнул очередной скандал из-за Спутника V

По данным источников, в офисе Министерства внутренних дел 15 апреля Гамачек изложил детали своего запланированного визита в Москву.
Вице-премьер-министр Чехии Ян Гамачек мог планировать поездку в Российскую Федерацию перед официальными обвинениями Москвы в причастности ко взрывам на складах во Врбетице в 2014 году не только, чтобы договориться о поставках вакцины Спутник V. Он мог попытаться обменять международный скандал на бесплатные вакцины и проведение российско-американского саммита в Праге, пишет издание Seznam Zprávy со ссылкой на несколько источников.
По данным источников, в офисе Министерства внутренних дел 15 апреля Гамачек изложил детали своего запланированного визита в Москву. Основной целью было предложить России сделку - Прага откладывает оглашение информации по делу о взрыве в Врбетице в обмен на 1 млн доз вакцины Спутник V и организацию встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом в Праге.
Издание пишет, что на встрече присутствовали посол в России, глава Управления по внешним связям и информации, директор военной разведки, глава полиции и генеральный прокурор.
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Гамачек уже опроверг информацию, опубликованную в статье.
"Статья основана на домыслах и лжи, которые никто из участников не подтвердил и не смог подтвердить, потому что этого не было", - добавил он.
В то же время представители правящей коалиции заявили, что если информация о встрече в МВД подтвердится, Гамачек должен сразу же уйти из политики.
Взаимная высылка дипломатов РФ и Чехии:
- Ранее МИД Чехии объявил о высылке 18 российских дипломатов из страны.
- В ответ российский МИД пригрозил ответными мерами на высылку дипломатов из Чехии.
- Праге выражен решительный протест, Москва примет ответные меры, которые заставят Чехию осознать ответственность", - заявили в МИД России.
- Позднее Москва заявила о высылке 20 дипломатов Чехии из РФ.