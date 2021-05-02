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В Чехии поставили точку в версии о взрыве складов с боеприпасами агентами ГРУ

2 мая 2021, 22:30
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Вице-премьер Чехии Ян Гамачек прокомментировал резонансеое расследование.

Чехия, правительство
/ grantist.com

Чешские спецслужбы и полиция не располагают другими версиями взрывов на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году, кроме причастности к ним сотрудников ГРУ, заявил вице-премьер-министр Чехии, министр внутренних дел Ян Гамачек.

Как подчеркнул он в эфире Чешского телевидения, версия у следствия только одна.

"Полиция работает только над российским следом. За взрывом стоят сотрудники российской военной разведки ГРУ, а именно подразделения 29155. Другой версии нет", - отметил Гамачек.

Комментируя слова министра справедливости Марии Бенешовой о том, что версий "несколько", вице-премьер заметил, что такие заявления "играют на руку кому-то другому, а не Чехии".

Что произошло в Чехии в 2014 году

16 октября 2014 года в селе Врбетице Злинского края произошла серия взрывов на складах боеприпасов.

На складе № 16, которая арендовала остравская фирма Imex Group, хранилось 12,8 тонны боеприпасов различных видов. Он взорвался в октябре 2014 году, унеся жизни двух сотрудников компании.

Эта же фирма арендовала в вербетицком складском комплексе и склад № 12, который взорвался два месяца спустя.

В субботу, 17 апреля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага обнаружила русский след в организации взрывов.

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Взаимная высылка дипломатов РФ и Чехии:

  • Ранее МИД Чехии объявил о высылке 18 российских дипломатов из страны.
  • В ответ российский МИД пригрозил ответными мерами на высылку дипломатов из Чехии.
  • "Праге выражен решительный протест, Москва примет ответные меры, которые заставят Чехию осознать ответственность", - заявили в МИД России.
  • Позднее Москва заявила о высылке 20 дипломатов Чехии из РФ.
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