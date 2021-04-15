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У ЦРУ розкрили плани Росії щодо вторгнення в Україну

15 квітня 2021, 09:05

США і союзники Вашингтона на Заході повинні бути готові до можливих серйозних сценаріїв, вважає Вільям Бернс.

ЦРУ
Росія може піти на обмежене військове вторгнення в Україну - ЦРУ / Reuters

Концентрація військ Росії біля кордонів України свідчить про те, що Москва може піти на обмежене військове вторгнення на територію української держави. Кремль намагається залякати Київ і дати сигнал Заходу. До такої ситуації повинні уважно поставитися в Штатах і в країнах-союзниках Вашингтона. Про це заявив директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс.

У інтерв'ю Голос Америки Бернс розповів про те, що під час засідання спеціального комітету з розвідки Сенату США він акцентував увагу на стурбованості, пов'язаній з базуванням російських військ біля українських кордонів. Росія намагається шантажувати Україну і дає сигнал США. Однак нарощування військ вже свідчить про те, що росіяни готові провести операцію з обмеженого військового вторгнення в Україну.

"Думаю, що це може бути методом, щоб залякати українське керівництво, дати сигнал США. Це нарощування досягло тієї точки, коли може стати основою для обмеженого вторгнення. До цього повинні серйозно ставитися не тільки США, але і союзники", - вважає Бернс.читайте такожУ Росії заявили про "успіх" Путіна і оцінили сценарій для України

За його словами, ситуація викликає стурбованість у Вашингтоні, а представники американських спецслужб проводять перемовини з союзниками. Дзвінок Байдена Путіна також пов'язаний із занепокоєнням Штатів у зв'язку з ситуацією біля східних кордонів України.

"Ми ділимося інформацією і поділяємо занепокоєння... Почасти, це була мета дзвінка президента Байдена президенту Путіну - заявити дуже чітко про серйозність нашого занепокоєння", - підкреслив глава ЦРУ Вільям Бернс.

Війська Росії біля кордонів України

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