В ЦРУ раскрыли планы России по вторжению в Украину

США и союзники Вашингтона на Западе должны быть готовы к возможным серьезным сценариям, считает Уильям Бернс.
Концентрация войск России у границ Украины свидетельствует о том, что Москва может пойти на ограниченное военное вторжение на территорию украинского государства. Кремль пытается запугать Киев и дать сигнал Западу. К такой ситуации должны внимательно отнестись в Штатах и в странах-союзниках Вашингтона. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс.
В интервью Голос Америки Бернс рассказал о том, что в ходе заседания специального комитета по разведке Сената США он акцентировал внимание на обеспокоенности, связанной с базированием российских войск у украинских границ. Россия пытается шантажировать Украину и дает сигнал США. Однако наращивание войск уже свидетельствует о том, что россияне готовы провести операцию по ограниченному военному вторжению в Украину.
"Думаю, что это может быть методом, чтобы запугать украинское руководство, дать сигнал США. Это наращивание достигло той точки, когда может стать основой для ограниченного вторжения. К этому должны серьезно относиться не только США, но и союзники", - считает Бернс.Читайте такжеВ России заявили об "успехе" Путина и оценили сценарий для Украины
По его словам, ситуация вызывает обеспокоенность в Вашингтоне, а представители американских спецслужб проводят переговоры с союзниками. Звонок Байдена Путина также связан с беспокойством Штатов в связи с ситуацией у восточных границ Украины.
"Мы делимся информацией и разделяем беспокойство... Отчасти, это была цель звонка президента Байдена президенту Путину - заявить очень четко о серьезности нашего беспокойства", - подчеркнул глава ЦРУ Уильям Бернс.
Войска России у границ Украины
- Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак 30 марта заявил о том, что Россия подводит войска к украинским границам. Свои действия россияне объясняли подготовкой к военным учениям Запад-2021.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков 7 апреля сказал, что российские войска у границ Украины будут находиться столько времени, сколько понадобится России. При этом решение о сроках базирования военных подразделений в приграничных с украинскими территориями участках будет приниматься военным и политическим руководством России.
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 9 апреля заявил, что Украина не планирует освобождения оккупированных районов Донецкой и Луганской областей военным способом. Однако украинская армия готова будет ответить на возможные провокации противника.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен 15 апреля рассказал о том, что Россия сконцентрировала у границ Украины больше всего войск за последние 7 лет. Все 30 стран-участников Североатлантического альянса обеспокоены данной ситуацией.