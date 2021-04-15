В ЦРУ раскрыли планы России по вторжению в Украину

Россия может пойти на ограниченное военное вторжение в Украину - ЦРУ / Reuters

Концентрация войск России у границ Украины свидетельствует о том, что Москва может пойти на ограниченное военное вторжение на территорию украинского государства. Кремль пытается запугать Киев и дать сигнал Западу. К такой ситуации должны внимательно отнестись в Штатах и в странах-союзниках Вашингтона. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс.

В интервью Голос Америки Бернс рассказал о том, что в ходе заседания специального комитета по разведке Сената США он акцентировал внимание на обеспокоенности, связанной с базированием российских войск у украинских границ. Россия пытается шантажировать Украину и дает сигнал США. Однако наращивание войск уже свидетельствует о том, что россияне готовы провести операцию по ограниченному военному вторжению в Украину.

"Думаю, что это может быть методом, чтобы запугать украинское руководство, дать сигнал США. Это наращивание достигло той точки, когда может стать основой для ограниченного вторжения. К этому должны серьезно относиться не только США, но и союзники", - считает Бернс.Читайте такжеВ России заявили об "успехе" Путина и оценили сценарий для Украины

По его словам, ситуация вызывает обеспокоенность в Вашингтоне, а представители американских спецслужб проводят переговоры с союзниками. Звонок Байдена Путина также связан с беспокойством Штатов в связи с ситуацией у восточных границ Украины.

"Мы делимся информацией и разделяем беспокойство... Отчасти, это была цель звонка президента Байдена президенту Путину - заявить очень четко о серьезности нашего беспокойства", - подчеркнул глава ЦРУ Уильям Бернс.

Войска России у границ Украины