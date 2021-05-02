У ЄС піддали критиці санкції Росії і вказали Москві на помилку

Росія не намагається покращати відносини з Євросоюзом - Боррель / Reuters

Санкції Росії проти топ-чиновників Євросоюзу нічим не обґрунтовані і є неприйнятним рішенням. Замість того, щоб спробувати врегулювати відносини з Європою, Росія продовжує робити ставку на протистояння із Заходом. Про це сказав глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

У своїй заяві, опублікованій на сайті Єврокомісії, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель акцентував увагу на тому, що санкції Росії позбавлені підстав і є неприйнятним явищем. Москва могла б спробувати піти на деескалацію ситуації, проте продовжує робити ставку на протистояння з Брюсселем.читайте такожУ Держдумі РФ гнівно відреагували на заклик не пускати росіян до ЄС

"Це рішення, яке безпосередньо спрямоване на Європейський Союз і його держави-члени, є неприйнятним, позбавленим будь-якого юридичного обґрунтування і є безпідставним. Це свідчить про те, що Російська Федерація досі вибирає шлях конфронтації замість того, щоб намагатися змінити негативну траєкторію відносин між ЄС і Росією", - підкреслює Боррель.

Відносини Росії і Євросоюзу