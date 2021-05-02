У ЄС піддали критиці санкції Росії і вказали Москві на помилку

Росія продовжує робити ставку на протистояння із Заходом, стверджує Жозеп Боррель.
Санкції Росії проти топ-чиновників Євросоюзу нічим не обґрунтовані і є неприйнятним рішенням. Замість того, щоб спробувати врегулювати відносини з Європою, Росія продовжує робити ставку на протистояння із Заходом. Про це сказав глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.
У своїй заяві, опублікованій на сайті Єврокомісії, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель акцентував увагу на тому, що санкції Росії позбавлені підстав і є неприйнятним явищем. Москва могла б спробувати піти на деескалацію ситуації, проте продовжує робити ставку на протистояння з Брюсселем.читайте такожУ Держдумі РФ гнівно відреагували на заклик не пускати росіян до ЄС
"Це рішення, яке безпосередньо спрямоване на Європейський Союз і його держави-члени, є неприйнятним, позбавленим будь-якого юридичного обґрунтування і є безпідставним. Це свідчить про те, що Російська Федерація досі вибирає шлях конфронтації замість того, щоб намагатися змінити негативну траєкторію відносин між ЄС і Росією", - підкреслює Боррель.
Відносини Росії і Євросоюзу
- Лідер Європейської партії у Європарламенті Манфред Вебер 11 квітня запропонував Заходу вдарити новими санкціями по Росії через загострення на Донбасі і ситуацію з Навальним. Вебер вважає, що потрібно заморозити рахунки російських олігархів і відключити РФ від SWIFT.
- Представник МЗС РФ Марія Захарова 22 квітня зробила жорстку заяву на адресу Євросоюзу після слів Жозепа Борреля, який звинуватив російські спецслужби в підривній діяльності. У відповідь вона закликала розслідувати роботу спеціальних служб Євросоюзу.
- 30 квітня Росія впровадила санкції проти 8 громадян Євросоюзу. Під санкції потрапили віцепрезидентка Єврокомісії Віра Юрова і глава Європарламенту Давид Сассолі, яким заборонили в'їзд на територію РФ.