У Кремлі розкрили плани щодо ситуації з поглинанням Донбасу

Росія не планує поглинати Донбас - Пєсков / Reuters

Дії влади РФ, пов'язані з підготовкою до виборів у Держдуму і видачею російських паспортів на окупованому Донбасі, вказують на наміри Москви реалізувати плани щодо фактичної інтеграції ОРДЛО до Росії. Євросоюз з метою протидії таким планам росіян пропонує реалізацію механізму допомоги Україні за низкою напрямків.При цьому прессекретар російського президента Дмитро Пєсков стверджує, що Росія не планує приєднувати Донбас.

"(Росія) ніколи цим не займалася. Росія не планувала і не планує нікого поглинати", - цитує Пєскова РИА Новости.

Раніше журналісти Bloomberg повідомили про те, що в документі, який представили країнам Євросоюзу, йдеться про планомірне забезпечення Росією поступового поглинання окремих районів Донбасу. У ЄС готують доповідь, в якій розглядатиметься ця проблема.

Крім цього, у Брюсселі пропонують комплексний механізм, який повинен допомогти Україні боротися з агресією Росії.

Що пропонує ЄС

Посилити підтримку України в боротьбі з російськими гібридними загрозами, які включають протистояння кібернетичним атакам і неправдивій інформації

Надати допомогу українській державі у вакцинації від COVID-19. Зокрема, допомогти особливо вразливим групам населення. Такі заходи повинні запобігти подальшому послабленню країни через коронавірусну та соціально-економічну кризу

Підвищити рівень енергобезпеки з метою зниження залежності від Росії у цій сфері

Посилити політику у сфері невизнання паспортів РФ, виданих на територіях окупованих Криму і Донбасу

Вивчити можливості надання Україні права брати участь у певних проектах Євросоюзу, пов'язаних зі сферою безпеки.

Також у документі зазначено, що санкції ЄС проти Росії надалі залежатимуть від того, чи погіршиться ситуація з суверенітетом, незалежністю і територіальною цілісністю України.читайте такожУкраїна може вирішити конфлікт на Донбасі, але за однієї умови - Гармаш

Як підкреслили журналісти Bloomberg, посли Євросоюзу в комітеті з економічної політики і безпеки по-різному поставилися до цього документа. Деякі з них підтримали умови, проте інші заявили, що програма повинна включати і умови, за яких Україна повинна здійснювати реформи.

Перемовини щодо Донбасу