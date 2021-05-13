В ЕС раскрыли планы России по поглощению Донбасса – Bloomberg

Евросоюз предлагает алгоритм действий для Украины с целью противостояния агрессии России.
Действия властей РФ, связанные с подготовкой к выборам в Госдуму и выдачей российских паспортов на оккупированном Донбассе, указывают на намерения Москвы реализовать планы по фактической интеграции ОРДЛО в Россию. Евросоюз с целью противодействия таким планам россиян предлагает реализацию механизма помощи Украине по ряду направлений.
Как сообщает Bloomberg, об этом говорится в документе, который представили странам Евросоюза. Речь идет о том, что Россия шаг за шагом обеспечивает постепенное поглощение отдельных районов Донбасса. В ЕС готовят доклад, в котором будет рассматриваться данная проблема.
Помимо этого, в Брюсселе предлагают комплексный механизм, который должен помочь Украине бороться с агрессией России.
Что предлагает ЕС
- Усилить поддержку Украины в борьбе с российскими гибридными угрозами, которые включают противостояние кибернетическим атакам и ложной информации
- Оказать помощь украинскому государству в вакцинации от COVID-19. В частности, помочь особо уязвимым группам населения. Такие меры должны предотвратить ослабление страны из-за коронавирусного и социально-экономического кризиса
- Повысить уровень энергобезопасности с целью снижения зависимости от России в данной сфере
- Ужесточить политику в сфере непризнания паспортов РФ, выданных на территориях оккупированных Крыма и Донбасса
- Изучить возможности предоставления Украине права принимать участие в определенных проектах Евросоюза, связанных со сферой безопасности.
Также в документе указано, что санкции ЕС против России в дальнейшем будут зависеть от того, ухудшится ли ситуация с суверенитетом, независимостью и территориальной целостностью Украины.Читайте такжеУкраина может решить конфликт на Донбассе, но при одном условии – Гармаш
Как подчеркнули журналисты Bloomberg, послы Евросоюза в комитете по экономической политике и безопасности по-разному отнеслись к данному документу. Некоторые из них поддержали условия, однако другие заявили, что программа должна включать и условия, при которых Украина должна осуществлять реформы.
Переговоры по Донбассу
- Президент Украины Владимир Зеленский 20 апреля в ходе своего видеообращения сделал заявление, в рамках которого предложил российскому главе государства Владимиру Путину провести встречу в зоне конфликта в Донецкой или Луганской областях.
- Глава РФ Владимир Путин заявил о готовности к переговорам с Зеленским и предложил провести встречу в Москве. Однако он отказался говорить о Донбассе и посоветовал Зеленскому вести диалог с боевиками "ЛДНР".
- Замглавы Администрации президента России, куратор украинского направления в Кремле Дмитрий Козак 23 апреля предложил провести встречу на Донбассе при участии РФ, Украины, Франции и Германии, а также боевиков "ДНР" и "ЛНР".
- Спикер делегации Киева в ТКГ Алексей Арестович сказал, что украинское государство не намерено вести переговоры с представителями боевиков "ДНР" и "ЛНР". По его словам, в Минских соглашений нет подобных аббревиатур, в то время как слова Владимира Путина о "республиках" являются прямым нарушением данного документа.