В ЕС раскрыли планы России по поглощению Донбасса – Bloomberg

В ЕС считают, что раздача Россией паспортов в ОРДЛО и подготовка оккупированных районов к выборам в Госдуму указывает на поглощение Донбасса / Reuters

Действия властей РФ, связанные с подготовкой к выборам в Госдуму и выдачей российских паспортов на оккупированном Донбассе, указывают на намерения Москвы реализовать планы по фактической интеграции ОРДЛО в Россию. Евросоюз с целью противодействия таким планам россиян предлагает реализацию механизма помощи Украине по ряду направлений.

Как сообщает Bloomberg, об этом говорится в документе, который представили странам Евросоюза. Речь идет о том, что Россия шаг за шагом обеспечивает постепенное поглощение отдельных районов Донбасса. В ЕС готовят доклад, в котором будет рассматриваться данная проблема.

Помимо этого, в Брюсселе предлагают комплексный механизм, который должен помочь Украине бороться с агрессией России.

Что предлагает ЕС

Усилить поддержку Украины в борьбе с российскими гибридными угрозами, которые включают противостояние кибернетическим атакам и ложной информации

Оказать помощь украинскому государству в вакцинации от COVID-19. В частности, помочь особо уязвимым группам населения. Такие меры должны предотвратить ослабление страны из-за коронавирусного и социально-экономического кризиса

Повысить уровень энергобезопасности с целью снижения зависимости от России в данной сфере

Ужесточить политику в сфере непризнания паспортов РФ, выданных на территориях оккупированных Крыма и Донбасса

Изучить возможности предоставления Украине права принимать участие в определенных проектах Евросоюза, связанных со сферой безопасности.

Также в документе указано, что санкции ЕС против России в дальнейшем будут зависеть от того, ухудшится ли ситуация с суверенитетом, независимостью и территориальной целостностью Украины.Читайте такжеУкраина может решить конфликт на Донбассе, но при одном условии – Гармаш

Как подчеркнули журналисты Bloomberg, послы Евросоюза в комитете по экономической политике и безопасности по-разному отнеслись к данному документу. Некоторые из них поддержали условия, однако другие заявили, что программа должна включать и условия, при которых Украина должна осуществлять реформы.

Переговоры по Донбассу