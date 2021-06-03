У ЄС дозволили літакам літати над Білоруссю

Літакам з країн ЄС дозволили літати в повітряному просторі Білорусі тільки в екстрених випадках / Reuters

Авіалайнерам компаній Європейського Союзу заборонено здійснювати польоти над територією республіки Білорусь. Такі обмеження країни повинні впровадити протягом двох тижнів. Європейські літаки можуть пролітати повітряний простір РБ тільки у разі надзвичайної ситуації. Рішення прийнято Європейським агентством авіаційної безпеки (EASA) у зв'язку з терміновою посадкою лайнера Ryanair у Мінську.

У Директиві агентства вказано, що польоти літаків компаній ЄС у небі над Білоруссю заборонені. Винятком є випадки, за яких відбуваються непередбачені обставини.

"Проведення операцій в повітряному просторі Білорусі (FIR Minsk) більше не дозволяється, якщо це не потрібно для безпечних операцій в непередбачених обставинах", - наголошується в повідомленні.читайте такожЛукашенко оголосив про загрозу революції у Білорусі і поскаржився Путіну на Євросоюз

Підкреслюється, що відтепер держави повинні прийняти рішення щодо заборони на польоти в авіаційному просторі Білорусі протягом 2 тижнів.

Нагадаємо, раніше EASA не рекомендувало авіаперевізникам держав Євросоюзу використовувати авіапростір білоруської держави без особливої необхідності.

Європейська Рада, у свою чергу, рекомендувала закрити європейський повітряний простір для авіаперевізників з Білорусі.

Інцидент з літаком Ryanair у Мінську

Літак компанії Ryanair 23 травня летів рейсом Афіни-Вільнюс, проте він змушений був здійснити екстрену посадку у Мінську за наполяганням білоруської сторони, яка заявила, що на борту нібито знаходиться бомба. Вибухових пристроїв у салоні авіалайнера виявлено не було.

Цим рейсом летів білоруський опозиційний блогер, засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич разом зі своєю дівчиною Софією Сапегою. Їх затримали силовики після посадки літака у Мінську.

Глава компанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що Білорусь оприлюднила неправдиву інформацію щодо перемовин диспетчера і пілота. За його словами, диспетчер вирішив не з'єднувати пілота з авіакомпанією, через що у нього не було іншої можливості, окрім як посадити літак у Мінську.