У ЄС заявили про загрозу через скупчення російських військ біля кордонів України

Жозеп Боррель зробив попередження по Донбасу / Reuters

Представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що на кордоні з Україною розміщено понад 150 тисяч російських військових.

За його словами - це безпрецедентна кількість, що створює ризик подальшої ескалації.

"Я не можу сказати, звідки ця цифра, але це найбільше розгортання сил, яке було коли-небудь. І це, звичайно, причина для занепокоєння", - заявив Боррель.

Також глава дипломатії ЄС зазначив, що зараз можна спостерігати найбільшу концентрацію російської армії біля кордонів України, яка коли-небудь була. У цьому контексті Боррель знову закликав Росію до деескалації ситуації.

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Також глава дипломатії ЄС заявив, що російське нарощування військових сил дуже турбує Євросоюз.

Він додав, що ЄС "збільшить дипломатичні зусилля" і відвідає саміт Кримської платформи 23 серпня.

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