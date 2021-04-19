У ЄС заявили про загрозу через скупчення російських військ біля кордонів України

За словами Борреля, Росія стягнула до кордонів України найбільшу в історії групу військ.
Представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що на кордоні з Україною розміщено понад 150 тисяч російських військових.
За його словами - це безпрецедентна кількість, що створює ризик подальшої ескалації.
"Я не можу сказати, звідки ця цифра, але це найбільше розгортання сил, яке було коли-небудь. І це, звичайно, причина для занепокоєння", - заявив Боррель.
Також глава дипломатії ЄС зазначив, що зараз можна спостерігати найбільшу концентрацію російської армії біля кордонів України, яка коли-небудь була. У цьому контексті Боррель знову закликав Росію до деескалації ситуації.
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Також глава дипломатії ЄС заявив, що російське нарощування військових сил дуже турбує Євросоюз.
Він додав, що ЄС "збільшить дипломатичні зусилля" і відвідає саміт Кримської платформи 23 серпня.
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Війська РФ біля кордонів України - про що раніше повідомляв Главред:
- Головнокомандувач збройними силами України Руслан Хомчак 30 березня оголосив про стягування Росією військ до українських кордонів під приводом підготовки до військових маневрів Захід-2021.
- Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков 7 квітня заявив, що війська Росії перебуватимуть у прикордонних з Україною районах стільки часу, скільки буде потрібно Москві. Рішення про конкретні терміни перебування військових підрозділів приймуть військове керівництво країни і президент Путін.
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 9 квітня сказав, що Україна, незважаючи на всі звинувачення з боку Росії, не має наміру звільняти окупований Донбас на базі силового сценарію. Київ прагне до мирного врегулювання конфлікту, проте українська армія готова відповідати на провокації противника.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен 15 квітня розповів, що РФ зосередила біля українських кордонів рекордну кількість військ за роки російсько-українського конфлікту. Всі 30 країн-учасників НАТО висловили стурбованість у зв'язку з цими подіями.