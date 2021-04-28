У Європарламенті жорстко відповіли Росії за агресію проти України

Європарламент пригрозив відповісти РФ на агресію на адресу України.
У Європейському парламенті 28 квітня повідомили, що підготували проект резолюції на випадок продовження російської агресії в Україні. У ньому міститься заклик до відключення Росії від SWIFT і зупинці Північного потоку-2.
У резолюції сказано, що за нинішній рівень відносин між Росією і ЄС відповідальна саме Москва.
Члени ЄП в проекті документа пропонують також відмовитися від російських нафти і газу, в тому числі зупинити будівництво газопроводу Північний потік-2.
"Такі заходи пропонується вжити в тому випадку, якщо Москва продовжить агресію в Україні", - йдеться в повідомленні.
Росію також закликають припинити нарощування військових сил для створення загроз сусідам.
читайте такожУ Держдумі оцінили ініціативу Європарламенту відключити Росію від SWIFT
Резолюцію мають ухвалити у четвер, 29 квітня, за підсумками пленарної сесії.
Відключення Росії від SWIFT - про що раніше повідомляв Главред:
- Глава Європейської народної партії в Європарламенті Манфред Вебер заявив, що Захід повинен застосувати нові санкції до Росії через ескалацію конфлікту на Донбасі і ситуацію з погіршенням здоров'я російського опозиціонера Олексія Навального. У разі посилення збройної конфронтації РФ проти України він порадив ввести санкції проти російських олігархів і відключити Російську державу від SWIFT.
- У Держдумі у відповідь заявили, що в ескалації конфлікту на Донбасі нібито може бути винна тільки Україна, тоді як позиція Вебера є "популістською" і "безпідставною".
- Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 13 квітня в ході візиту до Ірану сказав агентству IRNA про те, що Москва шукає можливості для переходу до національної або альтернативної долара валюті для фінансових розрахунків з іншими державами. При цьому РФ працює і над тим, щоб відмовитися від платіжних систем заходу.