У Європарламенті жорстко відповіли Росії за агресію проти України

Європарламент може відключити РФ від SWIFT / lenta-ua.net

У Європейському парламенті 28 квітня повідомили, що підготували проект резолюції на випадок продовження російської агресії в Україні. У ньому міститься заклик до відключення Росії від SWIFT і зупинці Північного потоку-2.

У резолюції сказано, що за нинішній рівень відносин між Росією і ЄС відповідальна саме Москва.

Члени ЄП в проекті документа пропонують також відмовитися від російських нафти і газу, в тому числі зупинити будівництво газопроводу Північний потік-2.

"Такі заходи пропонується вжити в тому випадку, якщо Москва продовжить агресію в Україні", - йдеться в повідомленні.

Росію також закликають припинити нарощування військових сил для створення загроз сусідам.

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Резолюцію мають ухвалити у четвер, 29 квітня, за підсумками пленарної сесії.

Відключення Росії від SWIFT - про що раніше повідомляв Главред: