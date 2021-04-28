В Европарламенте жестко ответили России за агрессию в адрес Украины

Европарламент пригрозил ответить РФ на агрессию в адрес Украины.
В Европейском парламенте 28 апреля сообщили, что подготовили проект резолюции на случай продолжения российской агрессии в Украине. В нем содержится призыв к отключению России от SWIFT и остановке Северного потока-2.
В резолюции сказано, что за нынешний уровень отношений между Россией и ЕС ответственна именно Москва.
Члены ЕП в проекте документа предлагают также отказаться от российских нефти и газа, в том числе остановить строительство газопровода Северный поток-2.
"Такие меры предлагается принять в том случае, если Москва продолжит агрессию в Украине", - говорится в сообщении.
Россию также призывают прекратить наращивание военных сил для создания угроз соседям.
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Резолюцию должны принять в четверг, 29 апреля, по итогам пленарной сессии.
Отключение России от SWIFT - о чем ранее сообщал Главред:
- Глава Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер заявил, что Запад должен применить новые санкции к России из-за эскалации конфликта на Донбассе и ситуацию с ухудшением здоровья российского оппозиционера Алексея Навального. В случае усиления вооруженной конфронтации РФ против Украины он посоветовал ввести санкции против российских олигархов и отключить российское государство от SWIFT.
- В Госдуме в ответ заявили, что в эскалации конфликта на Донбассе якобы может быть виновата только Украина, тогда как позиция Вебера является "популистской" и "безосновательной".
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров 13 апреля в ходе визита в Иран сказал агентству IRNA о том, что Москва ищет возможности для перехода к национальной или альтернативной доллару валюте для финансовых расчетов с другими государствами. При этом РФ работает и над тем, чтобы отказаться от платежных систем Запада.