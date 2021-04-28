В Европарламенте жестко ответили России за агрессию в адрес Украины

Европарламент может отключить РФ от SWIFT / lenta-ua.net

В Европейском парламенте 28 апреля сообщили, что подготовили проект резолюции на случай продолжения российской агрессии в Украине. В нем содержится призыв к отключению России от SWIFT и остановке Северного потока-2.

В резолюции сказано, что за нынешний уровень отношений между Россией и ЕС ответственна именно Москва.

Члены ЕП в проекте документа предлагают также отказаться от российских нефти и газа, в том числе остановить строительство газопровода Северный поток-2.

"Такие меры предлагается принять в том случае, если Москва продолжит агрессию в Украине", - говорится в сообщении.

Россию также призывают прекратить наращивание военных сил для создания угроз соседям.

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Резолюцию должны принять в четверг, 29 апреля, по итогам пленарной сессии.

Отключение России от SWIFT - о чем ранее сообщал Главред: