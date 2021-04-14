У Лаврова объяснили действия России в случае отключения от SWIFT

Россия не планирует отказываться от SWIFT - МИД РФ / Reuters

Российское государство планирует искать другие системы в том случае, если будет принято решение об отключении России от международной межбанковской системы SWIFT. При этом пока неизвестно, кто может помочь РФ в создании альтернативной системы. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Александр Панкин.

В комментарии РИА Новости он сказал, что Россия пока не планирует отказываться от SWIFT. Однако если Москва будет вынуждена пойти на такой шаг, россияне будут пользоваться другими системами.

"От SWIFT пока не отказываемся, но если нам откажут в SWIFT, то будем задействовать (другие системы)", - сказал Панкин.Читайте такжеКравчук пригрозил России отключением от платежной системы SWIFT из-за Донбасса

При этом он добавил, что пока не было диалога о том, кто мог бы принять участие в разработке аналогов SWIFT.

"Нет, давайте не будем так далеко (заглядывать)", - подчеркнул российский дипломат.

Отключение России от SWIFT