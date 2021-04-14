У Лаврова объяснили действия России в случае отключения от SWIFT

В МИД РФ конкретно не знают, что предпримет Москва, если Запад примет решение об отключении российского государства от системы SWIFT.
Российское государство планирует искать другие системы в том случае, если будет принято решение об отключении России от международной межбанковской системы SWIFT. При этом пока неизвестно, кто может помочь РФ в создании альтернативной системы. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Александр Панкин.
В комментарии РИА Новости он сказал, что Россия пока не планирует отказываться от SWIFT. Однако если Москва будет вынуждена пойти на такой шаг, россияне будут пользоваться другими системами.
"От SWIFT пока не отказываемся, но если нам откажут в SWIFT, то будем задействовать (другие системы)", - сказал Панкин.Читайте такжеКравчук пригрозил России отключением от платежной системы SWIFT из-за Донбасса
При этом он добавил, что пока не было диалога о том, кто мог бы принять участие в разработке аналогов SWIFT.
"Нет, давайте не будем так далеко (заглядывать)", - подчеркнул российский дипломат.
Отключение России от SWIFT
- Глава Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер заявил, что Запад должен применить новые санкции к России из-за эскалации конфликта на Донбассе и ситуацию с ухудшением здоровья российского оппозиционера Алексея Навального. В случае усиления вооруженной конфронтации РФ против Украины он посоветовал ввести санкции против российских олигархов и отключить российское государство от SWIFT.
- В Госдуме в ответ заявили, что в эскалации конфликта на Донбассе якобы может быть виновата только Украина, тогда как позиция Вебера является "популистской" и "безосновательной".
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров 13 апреля в ходе визита в Иран сказал агентству IRNA о том, что Москва ищет возможности для перехода к национальной или альтернативной доллару валюте для финансовых расчетов с другими государствами. При этом РФ работает и над тем, чтобы отказаться от платежных систем Запада.